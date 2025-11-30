Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi quebra recorde mundial de assistências em vitória do Inter Miami

Argentino lidera goleada por 5 a 1 sobre o NY City e leva o clube à primeira final da liga; decisão será contra o Vancouver Whitecaps
Lionel Messi, mais uma vez, escreve uma página gloriosa na história. Na noite de sábado (29), ele liderou a goleada de 5 a 1 do Inter Miami sobre o New York City, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, e garantiu pela primeira vez seu time na final da Major League Soccer (MLS). E mais! Ao dar passe para um dos gols, ele estabeleceu um novo recorde mundial.

