Messi quebra recorde mundial de assistências em vitória do Inter Miami

Messi quebra recorde mundial de assistências em vitória do Inter MiamiArgentino lidera goleada por 5 a 1 sobre o NY City e leva o clube à primeira final da liga; decisão será contra o Vancouver Whitecaps
Lionel Messi, mais uma vez, escreve uma página gloriosa na história. Na noite de sábado (29), ele liderou a goleada de 5 a 1 do Inter Miami sobre o New York City, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, e garantiu pela primeira vez seu time na final da Major League Soccer (MLS). E mais! Ao dar passe para um dos gols, ele estabeleceu um novo recorde mundial.
Big win. One more!
