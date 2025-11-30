Mattheus Montenegro é eleito novo presidente do Fluminense

Candidato da situação, advogado e atual vice-presidente geral do clube será o mandatário no triênio de 2026 a 2028

“É a realização de um sonho. Esse é o cargo mais importante do planeta. Não podemos esquecer de onde viemos e devemos ter clareza de onde queremos chegar. Esse é o objetivo. Temos um objetivo claro. Nosso sócio gosta dos nossos projetos estruturantes para o clube. Tudo que é relevante nós conseguimos fazer bem nesses anos e vamos continuar nos próximos três”, disse o presidente eleito.

Mattheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense. Candidato da situação, o advogado e atual vice-presidente geral venceu a disputa contra Ademar Arrais, da oposição, em eleição realizada neste sábado (29), na sede das Laranjeiras. Portanto, ele será o mandatário do clube para o triênio de 2026 a 2028.

A eleição de 2025 bateu recorde de votos. O Fluminense, aliás, é o único clube do Brasil que permite que sócios-torcedores decidam quem será o seu presidente. Ao todo, 4.719 sócios votaram. Até então, a maior havia sido em 2016, com 4.219 votos. Desses votos totais, 3.262 votos foram para Mattheus Montenegro, enquanto 1.295 votos foram para Ademar Arrais.

Portanto, com a vitória esmagadora com mais do que o dobro de votos do segundo colocado, a situação conquistou outra vitória nas eleições. Afinal, por causa disso, terão direito a ocupar todas as 150 cadeiras do Conselho Deliberativo, além dos 50 suplentes. Portanto, a oposição, que não se uniu neste pleito, saiu derrotada em dobro.

Quem é Mattheus Montenegro?