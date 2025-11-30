Leonardo Jardim explica contratação de Sinisterra pelo Cruzeiro: “Tentar reabilitá-lo”

O atacante Sinisterra voltou a ser figura frequente no time do Cruzeiro. Afinal, atuou nos últimos cinco jogos da Raposa no Campeonato Brasileiro. No último sábado (29), o jogador entrou no lugar de Arroyo, ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e foi tema da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim.

O comandante português falou sobre a contratação do atacante, que chegou por empréstimo de uma temporada junto ao Bournemouth, da Inglaterra, com opção de compra. Leonardo Jardim falou que só foi possível trazê-lo por conta do histórico de lesões do jogador nas últimas duas temporadas. Agora, o objetivo é recuperá-lo.

“O nosso plano foi sempre muito claro desde o início. Só houve a possibilidade de trazer o Sinisterra para o Cruzeiro porque ele, nos últimos dois anos, teve muitos problemas e a nossa estratégia foi trazer um jogador de qualidade que teve muitos problemas e tentar reabilitá-lo. É isso que nós estamos tentando fazer”.

Jardim disse ainda que sabia que os primeiros meses seriam de adaptação ao futebol brasileiro. A intenção é que o atacante atue em outro nível em 2026.

“Sabíamos que este ano ia ser um ano de adaptação, a cargas, ao jogo e, para o próximo ano, esperamos, o Cruzeiro espera que ele performe a outro nível. É como os jovens jogadores, o Arroyo, Moraes, o Prates, são jogadores jovens que este ano vão ter algumas oportunidades e depois nós contamos no futuro que eles sejam mais participativos”.