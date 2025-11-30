Jardim valoriza briga do Cruzeiro com Flamengo e Palmeiras, mas lamenta: “Não foi possível”

Técnico do Cruzeiro destacou a campanha da Raposa no Brasileirão e apontou um novo objetivo nesta reta final / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro está fora da briga pelo título brasileiro. Com duas rodadas para o fim da competição, a Raposa está matematicamente fora da disputa com Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão. A equipe celeste ficou no 1 a 1 com o Ceará, fora de casa, na noite deste sábado. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, apesar de lamentar a saída do Cruzeiro da corrida pelo troféu, fez questão de valorizar a briga diante das duas maiores potências atuais do Brasileirão. Diante disso, o treinador também destacou a força da campanha da Raposa na competição.

“Com certeza, lá no fundo, depois de conseguirmos a classificação para a Libertadores no último jogo, como matematicamente ainda era possível, toda a gente acreditou que era possível algo mais. Não foi possível. Também temos que valorizar a competência dos nossos adversários, não por acaso a final da Libertadores neste ano foi entre Flamengo e Palmeiras”, iniciou Jardim, que completou: “Por isso temos que dar mérito aquilo que é a competência dos nossos adversários, não esquecer que fizemos um campeonato que, às vezes as pessoas dizem que perdemos pontos, mas ganhamos outros que não estava nas contas. Nos pontos corridos é assim que funciona. Estamos a fazer a melhor temporada do clube desde 2014”, destacou. Novo objetivo na reta final do Brasileirão Nas duas rodadas finais do Brasileirão, no entanto, o Cruzeiro tem um novo objetivo, segundo Leonardo Jardim. De acordo com o treinador, a Raposa quer se manter no “pódio” do Brasileirão, assegurando a presença entre os três primeiros colocados da tabela de classificação.