Jardim explica ausência de Kaio Jorge contra o Ceará: “Não arriscar”

Artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão, Kaio Jorge sequer viajou com a equipe para Fortaleza e ficou de fora da partida deste sábado – Gabigol comandou o ataque celeste. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim explicou o motivo da ausência do atacante.

No jogo único da noite de sábado do Brasileirão, o Cruzeiro viu suas chances de título se acabarem no Castelão. Fora de casa, a Raposa tropeçou e ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará e está matematicamente fora da disputa com Flamengo e Palmeiras.

“Kaio teve problemas físicos, uma contratura, a parte médica teve também a ideia de não arriscar e criar uma lesão. Como eu disse anteriormente, queremos ter toda a gente disponível”, disse Jardim em relação à reta final de temporada do Cruzeiro.

Durante a partida, o Cruzeiro também teve uma outra baixa por lesão. O atacante Keny Arroyo foi substituído ainda no primeiro tempo de jogo por Sinisterra e gerou preocupação na torcida do Cruzeiro. Leo Jardim deu um pequeno parecer sobre a contusão do jogador.

“Arroyo acreditamos que tenha sido uma contratura no adutor da coxa. Não quisemos arriscar e nem o jogador, porque temos outras soluções no banco e temos jogos importantes e convém todo o elenco estar disponível.”