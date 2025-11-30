Imprensa internacional repercute título do Flamengo na Libertadores

Imprensa internacional repercute título do Flamengo na LibertadoresJornal espanhol diz que erro em não expulsão de Pulgar foi um "escândalo"
O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez na história. Dessa forma, se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru, repercutiu internacionalmente nos principais jornais do mundo, assim como o erro da arbitragem que não expulsou o volante chileno Pulgar.
O jornal “AS”, da Espanha, por exemplo, classificou a não expulsão de Pulgar como um “escândalo”. O lance ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o volante chileno acertou uma solada na canela de Bruno Fuchs, do Palmeiras, em jogada sem bola. Contudo, o VAR não recomendou a revisão do lance para o árbitro argentino Darío Herrera.
O diário espanhol, no entanto, também valorizou a conquista do técnico Filipe Luís. Afinal, ele se tornou o primeiro da história do Flamengo a conquistar a Libertadores como jogador e treinador. Ele, aliás, teve passagem vitoriosa pelo Atlético de Madrid durante a carreira, onde atuou em 333 jogos. Autor do gol do título, Danilo, que defendeu o Real Madrid, também ganhou destaque.
Já na América do Sul, o jornal argentino “Clarín” lamentou o erro da arbitragem argentina. Na análise do jogo, o periódico destacou que o árbitro Darío Herrera e o árbitro de vídeo Héctor Paletta foram os “protagonistas” da decisão por causa do erro no lance de Pulgar. Da mesma forma, o “Olé” também destacou a omissão da arbitragem, mas valorizou a conquista do Flamengo.
