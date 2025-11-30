Imprensa internacional repercute título do Flamengo na Libertadores

Jornal espanhol diz que erro em não expulsão de Pulgar foi um "escândalo" / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez na história. Dessa forma, se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru, repercutiu internacionalmente nos principais jornais do mundo, assim como o erro da arbitragem que não expulsou o volante chileno Pulgar. O jornal “AS”, da Espanha, por exemplo, classificou a não expulsão de Pulgar como um “escândalo”. O lance ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o volante chileno acertou uma solada na canela de Bruno Fuchs, do Palmeiras, em jogada sem bola. Contudo, o VAR não recomendou a revisão do lance para o árbitro argentino Darío Herrera.