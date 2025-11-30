Gustavo Henrique mostra insatisfação, apesar do Corinthians empatar: “Para mim, oportunidade desperdiçada”

Empate no final com o Botafogo faz Timão alcançar os 46 pontos e subir para nono lugar do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians teve um misto de emoções ao conseguir o empate com o Botafogo em 2 a 2, pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo (30/11). O resultado demonstrou o poder de reação da equipe paulista na Neo Química Arena. Afinal, sofreu a virada para o adversário, porém aos 37 minutos da segunda etapa, o zagueiro Gustavo Henrique igualou o placar. Apesar de evitar uma derrota, o camisa 13 indicou insatisfação com o desfecho da partida. “Para mim, é uma oportunidade desperdiçada. Fizemos um grande primeiro tempo, comentamos que o Botafogo é uma grande equipe, com muita qualidade, fizeram algumas trocas que dificultaram nossa marcação. Demoramos no segundo tempo para entender isso, diminuímos isso, mas eles cresceram e gostaram da partida. Jogando em casa, temos que ganhar sempre. Saímos na frente, tomamos a virada, mas não desistimos e conseguimos o empate”, explicou o defensor.