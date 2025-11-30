Gustavo Henrique mostra insatisfação, apesar de reação do Corinthians: “Oportunidade desperdiçada”Empate no final com o Botafogo faz Timão alcançar os 46 pontos e subir para nono lugar do Brasileirão
O Corinthians teve um misto de emoções ao arrancar o empate com o Botafogo em 2 a 2, pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo (30/11). O resultado demonstrou o poder de reação da equipe paulista na Neo Química Arena. Afinal, sofreu a virada para o adversário, porém aos 37 minutos da segunda etapa, o zagueiro Gustavo Henrique deu números finais ao placar. Apesar de evitar uma derrota, o camisa 13 indicou insatisfação com o desfecho da partida.
“Para mim, é uma oportunidade desperdiçada. Fizemos um grande primeiro tempo, comentamos que o Botafogo é uma grande equipe, com muita qualidade, fizeram algumas trocas que dificultaram nossa marcação. Demoramos no segundo tempo para entender isso, diminuímos isso, mas eles cresceram e gostaram da partida. Jogando em casa, temos que ganhar sempre. Saímos na frente, tomamos a virada, mas não desistimos e conseguimos o empate”, explicou o defensor.
Após jogada individual de Vitinho pelo lado direito do ataque, Gustavo Henrique demonstrou o oportunismo de um centroavante. Isso porque estava na área e recebeu o passe, finalizou com apenas um toque e assegurou o empate para o Corinthians. O resultado até impediu o Timão de sofrer uma derrota de virada e subir para nono lugar, porém não deixou a equipe igualar a pontuação do São Paulo, que está na oitava colocação.
Vaga na Libertadores é a ambição do Corinthians
Ao mesmo tempo, continua próximo dos concorrentes a uma vaga na pré-Libertadores. Importante destacar que o feito representaria uma garantia, pois o tima ainda tem a chance de conquistar a classificação direta a fase de grupos da Libertadores caso vença a Copa do Brasil.
Inclusive, o penúltimo compromisso do Coringão no Campeonato Brasileiro será contra o Fortaleza, que ainda sonha em escapar do rebaixamento. As equipes vão medir forças pela 37ª rodada do torneio, às 19h, no Castelão, na próxima quarta-feira (03/12).