Grêmio aguarda decisão sobre punidos para montar time contra o Fluminense

O técnico Mano Menezes tem dúvidas para escalar o Grêmio no último jogo na Arena em 2025, o duelo contra o Fluminense, na terça-feira (2). Afinal, o clube aguarda definição sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
O Tricolor já não terá Amuzu e Carlos Vinicius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, André Henrique assumirá a vaga de titular como centroavante. Jardiel e Aravena, este improvisado, são opções para o setor. Na ponta-esquerda, Willian desponta como favorito.
Por outro lado, Marlon e Kannemann receberam punição do STJD por conta de fatos ocorridos no duelo contra o Bragantino, no início de outubro. A dupla foi penalizada por declarações contra a arbitragem. Assim, o lateral pegou dois jogos de pena, enquanto o defensor argentino, um.
Em relação a Kannemann, o Grêmio tem a posição de que o defensor, expulso na partida diante do Massa Bruta, já cumpriu uma partida de gancho. No entanto, o tribunal pede mais um jogo fora de ação.
Dessa maneira, quem decidirá é a CBF. O clube acredita que uma posição seja tomada nesta segunda-feira. Na vaga de Marlon, Lucas Esteves deve jogar. Já Kannemann deve dar lugar a Gustavo Martins.
O Grêmio encara o Fluminense nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena.
