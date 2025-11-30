Grêmio aguarda decisão sobre punidos para montar time contra o Fluminense

Mano Menezes terá vários desfalques para o duelo contra o Tricolor carioca, o último do Imortal na Arena em 2025

O técnico Mano Menezes tem dúvidas para escalar o Grêmio no último jogo na Arena em 2025, o duelo contra o Fluminense, na terça-feira (2). Afinal, o clube aguarda definição sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Tricolor já não terá Amuzu e Carlos Vinicius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, André Henrique assumirá a vaga de titular como centroavante. Jardiel e Aravena, este improvisado, são opções para o setor. Na ponta-esquerda, Willian desponta como favorito.

Por outro lado, Marlon e Kannemann receberam punição do STJD por conta de fatos ocorridos no duelo contra o Bragantino, no início de outubro. A dupla foi penalizada por declarações contra a arbitragem. Assim, o lateral pegou dois jogos de pena, enquanto o defensor argentino, um.

Em relação a Kannemann, o Grêmio tem a posição de que o defensor, expulso na partida diante do Massa Bruta, já cumpriu uma partida de gancho. No entanto, o tribunal pede mais um jogo fora de ação.