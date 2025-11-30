Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Fortaleza x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Equipes se enfrentam, neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo atrasado do BR-25
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (30), Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que acontece na Arena Castelão, na capital cearense, havia sido adiada pela participação do Galo na final da Copa Sul-Americana, na última semana.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h. O time de craques do jornalismo esportivo está escalado com: Diego Mazur, com sua voz inconfundível, na narração. Rafaela Carolina, sempre com boas observações, veste a camisa 10 dos comentários. A reportagem fica sob a incumbência do talentoso Will Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar