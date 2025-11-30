Fortaleza x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Equipes se enfrentam, neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo atrasado do BR-25

Neste domingo (30), Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que acontece na Arena Castelão, na capital cearense, havia sido adiada pela participação do Galo na final da Copa Sul-Americana, na última semana.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h. O time de craques do jornalismo esportivo está escalado com: Diego Mazur, com sua voz inconfundível, na narração. Rafaela Carolina, sempre com boas observações, veste a camisa 10 dos comentários. A reportagem fica sob a incumbência do talentoso Will Ferreira.