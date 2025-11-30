Fortaleza vence o Atlético e se aproxima da salvação no Brasileiro

O time cearense, após o merecido 1 a 0 sobre o Galo, está apenas um ponto atrás do Santos, o primeiro fora da zona de degola / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza segue sua recuperação impressionante no Brasileirão e, neste domingo (30/11), venceu mais uma: 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro. O jogo foi no Castelão, diante de sua torcida. Com uma atuação eficiente, o time mereceu a vitória, que saiu graças a um gol de Pochettino ainda no primeiro tempo. No entanto, o placar ficou magro, já que os cearenses tiveram as melhores chances e poderiam ter conseguido um resultado mais dilatado diante dos mineiros. O Fortaleza venceu seus últimos três jogos e alcançou o oitavo jogo invicto (quatro vitórias e quatro empates). Enfim, uma grande reação para um time que estava na iminência do rebaixamento.

O jogo pela 36ª rodada (antepenúltima) era dramático. Afinal, o Galo precisava vencer para se manter bem na briga pelo G8, que pode garantir vaga na Libertadores. Já o Fortaleza precisava vencer a qualquer custo, sob risco iminente de rebaixamento. No fim das contas, o Galo, parado com 45 pontos, está em uma situação curiosa: tem uma pequena — quase ínfima — chance de ir à Libertadores. E uma chance igualmente pequena de rebaixamento. Para o Fortaleza, que chega aos 40 pontos, segue em 18º lugar, na zona de rebaixamento, mas apenas um ponto atrás do Santos, o primeiro fora da degola. Fortaleza na frente no primeiro tempo Fortaleza e Galo fizeram um jogo movimentado e tenso no primeiro tempo. O Fortaleza teve uma grande chance com Breno Lopes, aos seis minutos, entrando pela direita e chutando para uma excelente defesa parcial de Everson. Na sobra, sem ângulo, ainda acertou a trave. Mas o Galo também criou bons momentos: Arana foi bloqueado em cima da linha e Dudu chegou a sofrer pênalti, em lance contestado, já que havia impedimento. A jogada gerou discussão, pois Dudu levou cartão amarelo por simulação, que depois foi anulado. Na reta final, o Fortaleza passou a ser mais ofensivo e quase marcou em chute de Pochettino, defendido para escanteio por Everson. Aos 40 minutos, teve melhor sorte: uma ótima jogada de Breno Lopes pela esquerda terminou com o atacante cruzando para Barreiro, que, de calcanhar e de primeira, tocou para Pochettino chutar sem chances para Everson. No fim do primeiro tempo, o Galo quase marcou: Hulk tocou para Ruan, zagueiro que apareceu de surpresa na frente, mas o defensor chutou em cima de Breno. Essa foi a melhor chance do time mineiro no período, que terminou com o Fortaleza em vantagem.

Cearenses dominam na etapa final O Galo seguiu com três zagueiros no início do segundo tempo, apostando, mais uma vez, em liberar os laterais. No entanto, eram passes que davam ao Fortaleza a chance de contra-atacar. Por exemplo, aos 12 minutos, um desses momentos não resultou em gol devido à total imperícia de Bareiro. Em uma jogada envolvendo três argentinos, Herreira tocou para Mancuso aparecer no fundo e cruzar rasteiro. A bola passou pela defesa, Everson estava batido, e Bareiro, no meio da pequena área com o gol vazio, infelizmente, furou. O Atlético não jogava bem e, mesmo com a entrada tardia de Scarpa, o time não se ajustou, dependendo de outra jogada de Bernard pela direita, que resultou em cruzamentos infrutíferos para a área. Enquanto isso, o Fortaleza encaixava contra-ataques perigosos. Por exemplo, aos 34 minutos, Alan Franco levou um drible infantil de Mancuso e se recuperou rapidamente, se virando para evitar um arremate e bloqueando o chute com a cabeça. Foi raça pura.

Aos 38 minutos, o lateral Arana saiu para a entrada do atacante Cadu, que sofreu uma grave lesão e não jogava desde outubro de 2024. Desespero total. O atacante ainda chegou a ter uma chance, mas, sem ângulo, arriscou e mandou mal. Nos minutos finais, o jogo seguiu lá e cá, mas não houve finalizações corretas. Festa para o Fortaleza, que agora está apenas um ponto atrás do Santos (primeiro fora da zona de rebaixamento) e do Internacional (primeiro dentro da degola). Confusão após a partida

O jogo, que teve poucas faltas e apenas um cartão amarelo (para Júnior Alonso), terminou com confusão generalizada. Foram vários jogadores trocando empurrões após uma discussão envolvendo Matheus Pereira, do Fortaleza, e o atleticano Saravia. No fim, a turma do “deixa disso” acalmou os ânimos.