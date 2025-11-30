Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após conquistar tetra da Libertadores

Delegação rubro-negra já está em solo carioca e partirá para o centro da cidade, onde dará início da festa nos braços da torcida
Após se tornar o primeiro clube brasileiro com quatro títulos da Libertadores, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (30). Nesse sentido, a delegação rubro-negra chegou ao aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, por volta das 10h20, depois do atraso no voo.

Dessa forma, após o desembarque, o time seguirá para o Centro do Rio, onde dará início a festa do título. A comemoração pelo quarto troféu da Libertadores, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, começará na Rua Primeiro de Março.

Diante disso, o trajeto terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos após um percurso de cerca de 850 metros. Para acompanhar a festa rubro-negra, a prefeitura montou um esquema especial para garantir a segurança e a organização.

A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas participem das comemorações no Circuito Preta Gil, que recebeu este nome após a morte da cantora, em julho. A polícia e Guarda Municipal tem feito a revista ao torcedores, com detector de metal. Ambulantes e torcida não podem passar com garrafas de vidro, fogos de artifício, objetos de metal e carregador portátil.

Por fim, dentro das quatro linhas, coube a Danilo estufar a rede e anotar o gol do título. O defensor, por sua vez, superou os adversários ao saltar e cabecear em direção à meta alviverde para abrir o placar e sacramentar a conquista.

