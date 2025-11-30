Filipe Luís, do Flamengo, revela estratégia utilizada para vencer o Palmeiras

Treinador, em resposta ao Jogada10, revela uma situação em particular para bater Abel Ferreira no xadrez da final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís abriu uma de suas estratégias para superar o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no embate do último sábado (29), que rendeu ao Flamengo seu tetracampeonato da Libertadores. Questionado pela reportagem do Jogada10, o comandante salientou que os rivais já se conhecem bem, o que reduz a possibilidade de surpresas num duelo deste tamanho. “O Abel (Ferreira) falou bem durante a coletiva anterior (na sexta, 28/11, véspera da final) que ambos os adversários se conhecem muito. Não tem muito para onde fugir!”, iniciou Filipinho.

Durante a semana que antecedeu a final, Abel Ferreira, aliás, usou de mistério em relação à sua escalação. Perguntado se a opção do técnico português por uma formação com três zagueiros o fez mudar alguma estratégia, Filipe Luís revelou que não via muita diferença por conta do estilo de jogo do Palmeiras. LEIA MAIS: Boto, sobre permanência de Filipe Luís no Flamengo: “Não dá para cravar” “Os jogadores são os que são, jogaram o ano inteiro. Não sabia se seria essa a escalação (com três zagueiros), mas eles jogam da mesma forma. Com muitos encaixes, que geram dificuldade para você criar chances. Te levam a um jogo aonde é perigoso o zagueiro conduzir bola, os laterais passarem”, analisou o já multicampeão pelo Mais Querido.