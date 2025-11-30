Filipe Luís, do Flamengo, revela estratégia utilizada para vencer o Palmeiras

Filipe Luís, do Flamengo, revela estratégia utilizada para vencer o PalmeirasTreinador, em resposta ao Jogada10, revela uma situação em particular para bater Abel Ferreira no xadrez da final da Libertadores
O técnico Filipe Luís abriu uma de suas estratégias para superar o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no embate do último sábado (29), que rendeu ao Flamengo seu tetracampeonato da Libertadores. Questionado pela reportagem do Jogada10, o comandante salientou que os rivais já se conhecem bem, o que reduz a possibilidade de surpresas num duelo deste tamanho.
“O Abel (Ferreira) falou bem durante a coletiva anterior (na sexta, 28/11, véspera da final) que ambos os adversários se conhecem muito. Não tem muito para onde fugir!”, iniciou Filipinho.
Durante a semana que antecedeu a final, Abel Ferreira, aliás, usou de mistério em relação à sua escalação. Perguntado se a opção do técnico português por uma formação com três zagueiros o fez mudar alguma estratégia, Filipe Luís revelou que não via muita diferença por conta do estilo de jogo do Palmeiras.
“Os jogadores são os que são, jogaram o ano inteiro. Não sabia se seria essa a escalação (com três zagueiros), mas eles jogam da mesma forma. Com muitos encaixes, que geram dificuldade para você criar chances. Te levam a um jogo aonde é perigoso o zagueiro conduzir bola, os laterais passarem”, analisou o já multicampeão pelo Mais Querido.
Filipe Luís revela estratégia ao Jogada10
O comandante do Flamengo, então, finalizou sua declaração abrindo uma de suas estratégias utilizadas para frear a equipe paulista. Segundo Filipinho, ele optou por não atacar desenfreadamente, visto que um dos pontos fortes da equipe de Abel Ferreira é o contra-ataque. Assim, caso o time paulista saísse na frente, seria difícil uma reversão no placar.
“Então, um dos planos que eu posso abrir para você foi atacar um pouco pior, mas nos precavermos muito do contra-ataque porque sabíamos que, depois que o Palmeiras faz um gol, é muito difícil você reverter o placar”, encerrou.
