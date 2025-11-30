Festa do título da Libertadores do Flamengo termina com bombas e gás lacrimogêneo

Elenco rubro-negro celebra conquista do tetra do torneio continental, no centro do Rio de Janeiro, e torcedores tomam conta das ruas / Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Flamengo e seus torcedores fizeram a festa no centro do Rio de Janeiro, neste domingo (30), para celebrar a conquista do tetra da Libertadores. No entanto, no fim da festa, houve um princípio de confusão, e a Polícia teve que utilizar bombas e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. No meio da confusão, alguns torcedores reagiram ao tacarem pedras. Além disso, um fato chamou a atenção dos torcedores, visto que uma fumaça saiu do trio elétrico em que estavam presentes os atletas rubro-negros. Contudo, foi apenas um curto, rapidamente solucionado, sem qualquer início de incêndio. Outra cena inusitada foi que a taça que simboliza a conquista apareceu quebrada. Durante a celebração, foi possível ver um remendo com uso de fita adesiva.

Trajeto rubro-negro A delegação do Rubro-Negro desembarcou na capital carioca por volta depois do atraso no voo. Após mais de duas horas de espera, finalmente, os torcedores puderam acompanhar de pertinho os jogadores, que esbanjaram euforia, em cima do trio elétrico, e ergueram a taça da Libertadores. Dessa forma, após o desembarque, o time seguiu para o Centro do Rio, onde deu início a festa do título às 13h10. A comemoração pelo quarto troféu do torneio, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, começou na Rua Primeiro de Março. Diante disso, o trajeto terminou na Avenida Presidente Antônio Carlos após um percurso de cerca de 850 metros. Para acompanhar a festa rubro-negra, a prefeitura montou um esquema especial para garantir a segurança e a organização.

Euforia toma conta das ruas A polícia e Guarda Municipal fez a revista nos torcedores, com detector de metal. Ambulantes e torcida não puderam passar com garrafas de vidro, fogos de artifício, objetos de metal e carregador portátil. No meio da multidão, um torcedor surgiu com uma cabeça de porco, um dos mascotes do Palmeiras, nas mãos. Dessa forma, os comandados do técnico Filipe Luís não só conquistaram a Glória Eterna, como concretizaram uma espécie de revanche do vice-campeonato de 2021. Pedido de responsabilidade Antes do início da festa, o Secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior, anunciou que o trio com o elenco rubro-negro só andaria quando torcedores saíssem das marquises. Afinal, muitos deles se aglomeraram nessas estruturas, o que acarretou em uma postagem do prefeito Eduardo Paes.