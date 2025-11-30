Everton Cebolinha revela que pediu para deixar o Flamengo

Everton Cebolinha revela que pediu para deixar o FlamengoEverton Cebolinha conta que teve seis consultas na metade deste ano, mas que o Fla não o deixou sair. Preferência era por clube turco
Agora tricampeão da Libertadores (bi pelo Flamengo e uma pelo Grêmio), o atacante Everton Cebolinha revelou que pediu para deixar o Fla na janela de transferências de meados de 2025. O camisa 11, aliás, salientou que mais de um clube o procurou, incluindo Palmeiras, o Grêmio e um clube turco (não revelado), mas que o balançou.
“Tive consulta de seis clubes antes do Mundial. Pós-Mundial também tive uma proposta muito boa de um clube turco. Acabei tendo uma conversa com o Filipe (Luís), pedindo para ele me liberar. Era final da janela, acabou que não quiseram nem escutar a proposta do clube. Era uma proposta muito boa pra mim financeiramente”, revelou o atacante em entrevista à “ESPN Brasil” pouco após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29).
Everton Cebolinha, vale lembrar, enfrenta forte concorrência no Flamengo. Além dele, o Fla conta com Luiz Araújo, Samuel Lino, Plata e Michael como pontas. Bruno Henrique, Carrascal, Wallace Yan e até Arrascaeta também podem atuar pelos lados do campo.
O camisa 11, inclusive, também enfrentou alguns problemas físicos ao longo do ano. Por isso, Everton Cebolinha disputou 39 partidas (a maioria saindo do banco), marcou quatro gols e deu quatro assistências.
“Mas creio que tudo tem um propósito. Até brinco com os meus companheiros que tenho esse privilégio de ser querido por alguns clubes. Meu empresário recebeu propostas de seis clubes, alguns saíram na mídia (Palmeiras e Grêmio), mas estou focado no Flamengo. Tenho contrato até o fim do ano que vem e estou totalmente concentrado”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.