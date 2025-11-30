Everson reconhece apreensão com chance de rebaixamento do Atlético: “voltar a vencer e fazer os 48 pontos”

Goleiro ressalta frustração com o quarto jogo consecutivo sem vitória do Galo no Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Atlético perdeu a oportunidade em demonstrar que o time não se abalou com o vice-campeonato da Sul-Americana para o Lanús. Isso porque, a equipe mineira perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, em partida atrasada pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, neste domingo (30/11). Com isso, o Galo alcança seu quarto jogo consecutivo sem um resultado positivo no torneio. Neste cenário, o goleiro Everson admitiu a preocupação com a situação do Atlético na competição, principalmente por ainda ter a chance de queda para a Segunda Divisão.

“Cabe a gente voltar a vencer. Temos dois jogos dentro de casa. Sabíamos que era de suma importância ter uma vitória contra o Fortaleza para a gente aspirar, quem sabe, a pré-Libertadores. Mas agora é pensar no jogo seguinte”, argumentou o goleiro. “Temos dois jogos em casa – dois jogos difíceis, um é contra o Palmeiras – para voltar a vencer e fazer os 48 pontos. Porque sabemos que a régua está alta agora. [Fazer os 48 pontos] para que possamos nos livrar dessa zona incômoda do rebaixamento. E chegar ainda na parte de cima da tabela entre os 10 primeiros da competição”, complementou Everson. Panorama do Atlético no Brasileirão Com o revés para o Fortaleza, o Galo caiu para o 13º lugar do Brasileirão, pois estacionou nos 45 pontos. Matematicamente ainda é possível o descenso do time mineiro, pois a diferença para o Internacional, primeiro time dentro do Z-4, é de somente quatro pontos com seis em disputa.