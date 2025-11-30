Derival Júnior expõe Corinthians como clube que lhe trouxe mais dificuldades: “Não vou esconder”

Técnico aborda situações de Memphis e Yuri Alberto, além de citar que Vitinho está em fase de recuperação no Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians reagiu no duelo contra o Botafogo e conseguiu o empate por 2 a 2 já na reta final do jogo pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo (30/11). O time paulista até saiu na frente na partida que ocorreu na Neo Química Arena, porém levou a virada, mas conseguiu se recuperar na etapa complementar. O resultado trouxe questionamentos ao técnico Dorival Júnior sobre os investimentos na temporada. Assim, o comandante aproveitou para desabafar que passou por turbulências no Timão nesta temporada.

“Nós tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato, não vou esconder de vocês, não minto. O próprio torcedor tem consciência disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tivemos uma sequência absurda, com a falta de 8, 9, 10 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores importantes, titulares da equipe”, detalhou Dorival. “Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano, que vocês também acompanharam como nós. E nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Eu sou muito sincero com vocês, as dificuldades que nós atravessamos aqui esse ano, eu não havia passado em clube nenhum”, complementou o treinador. Vitinho em recuperação no Corinthians Posteriormente, o técnico exaltou Vitinho que foi fundamental em lance individual, que originou o gol de empate do Coringão. Deste modo, esclareceu que o atacante está em período de retomada de performance.

“Os jogadores terão seus momentos. O Vitinho vinha num momento de evolução, teve uma parada por lesão e está recuperando as melhores condições”, apontou o comandante. Na sequência, Dorival indicou que a sua expectativa é de que Vitinho continue na briga pela titularidade. “Ele não veio para o Corinthians por acaso. Já havia desenvolvido um grande ano comigo e saiu vendido”, acrescentou o treinador.