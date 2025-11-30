Derival Júnior expõe Corinthians como clube que lhe trouxe mais dificuldades: “Não vou esconder”Técnico aborda situações de Memphis e Yuri Alberto, além de citar que Vitinho está em fase de recuperação no Timão
O Corinthians reagiu no duelo contra o Botafogo e conseguiu o empate por 2 a 2 já na reta final do jogo pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo (30/11). O time paulista até saiu na frente na partida que ocorreu na Neo Química Arena, porém levou a virada, mas conseguiu se recuperar na etapa complementar. O resultado trouxe questionamentos ao técnico Dorival Júnior sobre os investimentos na temporada.
Assim, o comandante aproveitou para desabafar que passou por turbulências no Timão nesta temporada.
“Nós tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato, não vou esconder de vocês, não minto. O próprio torcedor tem consciência disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tivemos uma sequência absurda, com a falta de 8, 9, 10 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores importantes, titulares da equipe”, detalhou Dorival.
“Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano, que vocês também acompanharam como nós. E nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Eu sou muito sincero com vocês, as dificuldades que nós atravessamos aqui esse ano, eu não havia passado em clube nenhum”, complementou o treinador.
Vitinho em recuperação no Corinthians
Posteriormente, o técnico exaltou Vitinho que foi fundamental em lance individual, que originou o gol de empate do Coringão. Deste modo, esclareceu que o atacante está em período de retomada de performance.
“Os jogadores terão seus momentos. O Vitinho vinha num momento de evolução, teve uma parada por lesão e está recuperando as melhores condições”, apontou o comandante.
Na sequência, Dorival indicou que a sua expectativa é de que Vitinho continue na briga pela titularidade.
“Ele não veio para o Corinthians por acaso. Já havia desenvolvido um grande ano comigo e saiu vendido”, acrescentou o treinador.
Condições de peças essenciais
Outro atacante do Corinthians, Yuri Alberto deixou o gramado mancando e causou preocupação devido a uma possível contusão. Assim, o técnico trouxe atualizações sobre o seu quadro e um eventual retorno do seu companheiro no setor ofensivo, Memphis Depay.
“O Yuri saiu sentindo um pouco de dor, vamos aguardar um pouco. Acredito eu que na altura da… vou falar virilha, mas contemporizar também que pode ser uma outra situação. Por isso que preferimos às vezes deixar para o dia seguinte onde aí sim você tem condições de pontuar de uma maneira um pouco diferente. O Memphis eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana, pelo menos essa é a nossa expectativa”, finalizou o comandante.
O penúltimo compromisso do Coringão no Campeonato Brasileiro será contra o Fortaleza, que ainda sonha em escapar do rebaixamento. As equipes vão medir forças pela 37ª rodada do torneio, às 19h, no Castelão, na próxima quarta-feira (03/12).