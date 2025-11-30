De virada, United derrota o Crystal Palace e dá um salto na tabela

De virada, United derrota o Crystal Palace e dá um salto na tabelaDepois de um primeiro tempo apagado, time se recupera na etapa final e vira o jogo. Time aparece em 6º lugar agora
O Manchester United venceu por 2 a 1, de virada, o Crystal Palace, neste domingo (30), no estádio Selhurst Park, e volta a respirar na Premier League 2025/26. O resultado aproxima os Red Devils da zona de classificação para as competições europeias. O time foi aos 21 pontos e agora ocupa a sexta posição. Os Glaziers aparecem uma colocação abaixo, com 20.
Jogando em casa, foi o Palace que abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Jean‑Philippe Mateta converteu pênalti — cobrou uma segunda vez após um toque duplo. Mas como a nova regra manda voltar a cobrança, ele cobrou novamente e desta vez balançou a rede.
