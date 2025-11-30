Davide reconhece falhas, mas se mostra satisfeito com a atuação do Botafogo: “Sensação que poderíamos ganhar”

“Acho que jogamos com muita personalidade, muita coragem. O que eu peço ao meu time é procurar jogar e isso faz com que possa acontecer um erro como no primeiro gol e são coisas que se queremos jogar podem acontecer. Claro que não tem que acontecer, aconteceu hoje, mas fico bastante satisfeito por como Léo (Linck) seguiu jogando, com coragem e com personalidade”, alegou o treinador.

O Botafogo saiu com o entendimento de que o empate por 2 a 2 pela 36ª rodada do Brasileirão, neste domingo (30/11) com o Corinthians tem saldo positivo. O técnico Davide Ancelotti engrandeceu a atuação de sua equipe. Ao mesmo tempo, o comandante também saiu em defesa do goleiro Leo Linck.

Botafogo peca em eficiência

Posteriormente, o profissional italiano considera o rendimento defensivo do Glorioso como satisfatório. No entanto, frisou que não é a primeira vez que seu time não mata uma partida quando tem a chance, fato decisivo para o empate com o Corinthians

“Levamos o jogo como gostaríamos e tomamos um gol por pequenas falhas, também por um pouco de falta de contundência nos duelos. Especialmente no último terço. Na segunda etapa defendemos muito bem e pagamos caro. Não é a primeira vez que temos um pouco esse problema de não acabar com o jogo quando temos a possibilidade. Então, é um ponto que nos permite seguir mais perto do nosso objetivo, com a sensação por como jogamos na segunda etapa podíamos ganhar”, analisou Davide.

Com o empate, o Alvinegro chega aos 59 pontos e retoma a quinta colocação, que perdeu por um certo período após a vitória de goleada do Fluminense sobre o São Paulo. A manutenção da posição é essencial, pois se encerrar o Campeonato Brasileiro neste lugar assegura a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O compromisso seguinte do Botafogo será contra o Cruzeiro pela 37ª rodada do Brasileirão, que ocorrerá no Mineirão, às 19h30, na próxima quinta-feira (04/12).