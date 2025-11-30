Cuiabano ressalta melhor do Botafogo no segundo tempo: “Ponto importante”Lateral-esquerdo marcou o primeiro gol do Alvinegro carioca no empate em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena
O lateral-esquerdo Cuaibano foi um dos grandes nomes do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fez o primeiro gol do Alvinegro na partida, após passe de Montoro. Ao fim da partida, ele ressaltou a melhora do time no segundo tempo e valorizou o empate conquistado na Neo Química Arena.
“Foi um jogo muito difícil. Na primeira etapa, pecamos um pouco. Tivemos a conversa com o mister, acertamos, conseguimos ajustar e virar a partida. Feliz também pelo reconhecimento da torcida, lutamos até o final. Esse ponto é muito importante para seguirmos no campeonato”, disse o lateral, ao “Premiere”.
O empate em Itaquera recolocou o Alvinegro no G5 do Brasileirão. Afinal, chegou a 59 pontos, um a mais que o Fluminense, atualmente na sexta colocação.
Na próxima quinta-feira (4), o Botafogo visita o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da competição. Uma vitória pode garantir o Alvinegro entre os cinco melhores do Brasileiro, que garantiria a equipe na fase de grupos da Libertadores.
