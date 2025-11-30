Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuiabano ressalta melhor do Botafogo no segundo tempo: “Ponto importante”

Lateral-esquerdo marcou o primeiro gol do Alvinegro carioca no empate em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena
O lateral-esquerdo Cuaibano foi um dos grandes nomes do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fez o primeiro gol do Alvinegro na partida, após passe de Montoro. Ao fim da partida, ele ressaltou a melhora do time no segundo tempo e valorizou o empate conquistado na Neo Química Arena.

“Foi um jogo muito difícil. Na primeira etapa, pecamos um pouco. Tivemos a conversa com o mister, acertamos, conseguimos ajustar e virar a partida. Feliz também pelo reconhecimento da torcida, lutamos até o final. Esse ponto é muito importante para seguirmos no campeonato”, disse o lateral, ao “Premiere”.

O empate em Itaquera recolocou o Alvinegro no G5 do Brasileirão. Afinal, chegou a 59 pontos, um a mais que o Fluminense, atualmente na sexta colocação.

Na próxima quinta-feira (4), o Botafogo visita o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da competição. Uma vitória pode garantir o Alvinegro entre os cinco melhores do Brasileiro, que garantiria a equipe na fase de grupos da Libertadores.

Botafogo

