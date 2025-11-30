Corinthians x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 14h30

Corinthians x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 14h30Timão busca seguir na luta pelo G8 (com possibilidade de vaga na Liberta; para o Fogão buscar o G5 (vaga direta na fase de grupos)
Corinthians e Botafogo jogam neste domingo (30/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda busca chegar na oitava colocação, já que um G8 pode acontecer no Brasileirão. Para isso, a equipe de Dorival Júnior precisa voltar a vencer, após a derrota por 3 a 0 contra o Cruzeiro, fora de casa. Por outro lado, o Glorioso viu o Fluminense assumir a quinta posição na rodada. Assim, precisa vencer em São Paulo para voltar ao G5 e para a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. E para nçao perder nada deste duelo, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional jornada Esportiva. A cobertura começa às 14h30 (de Brasília) sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.
Além da narração segura de Ricardo Froede, a cobertura da Voz do Esporte conta com Diogo Martin nos comentários e David Silva.
