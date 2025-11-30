Botafogo terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

O Botafogo terá três desfalques certos para enfrentar o Cruzeiro na próxima quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Mateo Ponte e o meia Santi Rodríguez receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Já o atacante Jeffinho levou o vermelho neste domingo.

O lateral uruguaio levou amarelo ainda no primeiro tempo do empate em 2 a 2 com o Corinthians, neste domingo. Para o seu lugar, o técnico Davide Ancelotti deve escalar Vitinho, que não enfrentou o Timão por conta de suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Já Santi Rodríguez recebeu advertência no fim da partida, em lance que ocasionou a expulsão de Jeffinho, que estava no banco de reservas.