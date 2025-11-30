Botafogo terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

Botafogo terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro no MineirãoMateo Ponte e Santi Rodríguez recebem o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Alvinegro contra a Raposa. Jeffinho leva o vermelho
O Botafogo terá três desfalques certos para enfrentar o Cruzeiro na próxima quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Mateo Ponte e o meia Santi Rodríguez receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Já o atacante Jeffinho levou o vermelho neste domingo.
O lateral uruguaio levou amarelo ainda no primeiro tempo do empate em 2 a 2 com o Corinthians, neste domingo. Para o seu lugar, o técnico Davide Ancelotti deve escalar Vitinho, que não enfrentou o Timão por conta de suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Já Santi Rodríguez recebeu advertência no fim da partida, em lance que ocasionou a expulsão de Jeffinho, que estava no banco de reservas.
Outras dúvidas ficam por conta de Savarino e Montoro. Afinal, o meia venezuelano deixou o campo aos 29 minutos do primeiro tempo após sentir dores na coxa direita. Imediatamente, ele recebeu uma bolsa de gelo e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas. Em seu lugar entrou Montoro, que deixou o campo na etapa final com fortes dores no quadril.
O Botafogo precisa da vitória para seguir no G5 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 59 pontos, um a mais que o Fluminense, sexto colocado. Vale destacar que os cinco primeiros garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
