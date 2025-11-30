Bap não garante permanência de Filipe Luís em 2026

A dúvida sobre o futuro de Filipe Luís, aliás, tem tirado o sono do presidente Luiz Eduardo Baptista. O Bap, como é conhecido, não garantiu a permanência do treinador para a próxima temporada. Contudo, mostrou confiança na tentativa de convencê-lo a renovar o vínculo e continuar escrevendo mais capítulos vitoriosos em vermelho e preto.

O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez na história, mas vive uma preocupação. Afinal, o técnico Filipe Luís tem o futuro indefinido. No cargo desde setembro de 2024, o treinador se tornou fundamental numa trajetória vitoriosa com os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca e Libertadores. A lista, aliás, pode aumentar com o Brasileirão, em breve.

“Eu espero, de verdade, que o Filipe (Luís) veja que o futuro dele, que será brilhante, ainda passe por muito tempo pelo Flamengo. Estou tranquilo. Se o Filipe (Luís) quiser continuar, claro que ele vai continuar. Se, por qualquer razão, ele não quiser, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zico e é maior do que qualquer pessoa que passou por aqui. Nós somos passageiros. De verdade, acredito que essa história terá um final muito feliz”, disse o presidente.

Com o título, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Contudo, o ano ainda não acabou. Afinal, o Rubro-Negro pode conquistar mais um título na próxima quarta-feira (3). O Mais Querido volta a campo contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e precisa da vitória para se tornar campeão brasileiro. Depois, é foco no Intercontinental.

