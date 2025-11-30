Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bap não garante permanência de Filipe Luís em 2026

Bap não garante permanência de Filipe Luís em 2026

Presidente do Flamengo torce por um final feliz e tenta convencer o treinador a renovar o contrato
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez na história, mas vive uma preocupação. Afinal, o técnico Filipe Luís tem o futuro indefinido. No cargo desde setembro de 2024, o treinador se tornou fundamental numa trajetória vitoriosa com os títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca e Libertadores. A lista, aliás, pode aumentar com o Brasileirão, em breve.

A dúvida sobre o futuro de Filipe Luís, aliás, tem tirado o sono do presidente Luiz Eduardo Baptista. O Bap, como é conhecido, não garantiu a permanência do treinador para a próxima temporada. Contudo, mostrou confiança na tentativa de convencê-lo a renovar o vínculo e continuar escrevendo mais capítulos vitoriosos em vermelho e preto.

“Eu espero, de verdade, que o Filipe (Luís) veja que o futuro dele, que será brilhante, ainda passe por muito tempo pelo Flamengo. Estou tranquilo. Se o Filipe (Luís) quiser continuar, claro que ele vai continuar. Se, por qualquer razão, ele não quiser, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zico e é maior do que qualquer pessoa que passou por aqui. Nós somos passageiros. De verdade, acredito que essa história terá um final muito feliz”, disse o presidente.

Com o título, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Contudo, o ano ainda não acabou. Afinal, o Rubro-Negro pode conquistar mais um título na próxima quarta-feira (3). O Mais Querido volta a campo contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e precisa da vitória para se tornar campeão brasileiro. Depois, é foco no Intercontinental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar