Atlético deixa a Adidas e confirma acerto com a Nike

Galo anunciou a mudança de fornecedora no ano passado. Novo contrato passa a valer a partir de 2026 e será vigente por quatro anos

A parceria com a empresa produtora de materiais esportivos alemã foi vigente pelos últimos quatro anos. Já a respeito do novo contrato com a companhia norte-americana, o acerto inclui o enxoval completo de vestimentas. No caso, os uniformes de jogo, aquecimento, treino, viagem e linha casual. O contrato entre Atlético e Nike contemplará os times profissionais masculinos e femininos. Além das equipes das categorias inferiores, comissões técnicas.

Antes do término da atual temporada, o Atlético já se movimenta para 2026. Isso porque através de suas redes sociais, o clube confirmou o fim do vínculo com a Adidas e a Nike como sua nova fornecedora de material esportiva. O Galo já tinha comunicado que essa mudança ocorreria desde o ano passado. No entanto, reforçou a alteração pelos próximos quatro anos, em postagem, neste domingo (30).

Apesar do anúncio da mudança de fornecedora de material esportivo ter sido feito em 2024, a indicação é que houve atraso no início da produção dos novos modelos de roupas. Afinal, o time sub-20 do Galo precisará utilizar uniformes temporários na disputa da próxima edição da Copinha, em janeiro do ano que vem.

A decisão representa um consenso entre as duas partes, que visa permitir ao time profissional estrear as novas peças oficiais da Nike na abertura do Estadual. Importante destacar que os conjuntos da nova fornecedora serão específicos para a utilização em campo e a sua venda não será possível. A estreia do Atlético no Campeonato Mineiro será contra o Betim, no dia 11 de janeiro.

Atlético se divide entre reta final de 2025 e planejamento de 2026

Mesmo que o planejamento do Galo para 2026 já esteja em curso, após o frustrante vice-campeonato da Sul-Americana, a vaga para a Libertadores de 2026 ainda é possível pelo Brasileirão, mesmo que a probabilidade seja pequena depois da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (30/11), em jogo atrasado pela 35ª rodada do Brasileirão .