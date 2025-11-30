Após eleição, Fluminense faz nova sondagem para tentar repatriar Nino, do Zenit

Dessa forma, o clube carioca reiniciou as conversas com o defensor, que tem o desejo de retornar ao Tricolor. No entanto, a volta dependerá do avanço nas negociações com os russos, que ainda não responderam às sondagens iniciais.

Depois da eleição de Mattheus Montenegro, no último sábado (29), o Fluminense iniciou seu planejamento para a próxima temporada, que terá um novo calendário. Assim, um dos principais desejos da nova diretoria é repatriar Nino, do Zenit, que foi campeão da Libertadores pelo clube carioca em 2023. A informação é do portal “ge”.

Com o fim do pleito e a manutenção de uma figura da situação, as conversas pelo zagueiro tendem a se intensificar. O intuito é chegar a um denominador comum e fazer com que o desejo do atleta prevaleça.

Vale lembrar que na última janela de transferências, o Fluminense tentou repatriar Nino. Todavia, esbarrou no Zenit, que não tinha qualquer interesse em liberar o atleta, considerado importante no elenco do time azul.

“Indo direto ao ponto sem enganar o torcedor, o único que tem a possibilidade (de voltar ao Fluminense entre os jogadores que foram para Europa) é o Nino. Ele mostrou o interesse no meio do ano de voltar ao Brasil. Tivemos uma conversa com o clube liderada pelo presidente Mário. Combinamos de voltar a falar em dezembro porque não teve a liberação. Estamos esperando ansiosamente para voltar a negociação. É uma possibilidade ainda muito distante, mas é uma possibilidade”, disse Montenegro ao portal “ge”.