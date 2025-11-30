Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após eleição, Fluminense faz nova sondagem para tentar repatriar Nino, do Zenit

Após eleição, Fluminense faz nova sondagem para tentar repatriar Nino, do Zenit

Tricolor retoma conversas para buscar o retorno de zagueiro, essencial para a campanha da conquista da Libertadores em 2023
Depois da eleição de Mattheus Montenegro, no último sábado (29), o Fluminense iniciou seu planejamento para a próxima temporada, que terá um novo calendário. Assim, um dos principais desejos da nova diretoria é repatriar Nino, do Zenit, que foi campeão da Libertadores pelo clube carioca em 2023. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube carioca reiniciou as conversas com o defensor, que tem o desejo de retornar ao Tricolor. No entanto, a volta dependerá do avanço nas negociações com os russos, que ainda não responderam às sondagens iniciais.

Com o fim do pleito e a manutenção de uma figura da situação, as conversas pelo zagueiro tendem a se intensificar. O intuito é chegar a um denominador comum e fazer com que o desejo do atleta prevaleça.

Vale lembrar que na última janela de transferências, o Fluminense tentou repatriar Nino. Todavia, esbarrou no Zenit, que não tinha qualquer interesse em liberar o atleta, considerado importante no elenco do time azul.

“Indo direto ao ponto sem enganar o torcedor, o único que tem a possibilidade (de voltar ao Fluminense entre os jogadores que foram para Europa) é o Nino. Ele mostrou o interesse no meio do ano de voltar ao Brasil. Tivemos uma conversa com o clube liderada pelo presidente Mário. Combinamos de voltar a falar em dezembro porque não teve a liberação. Estamos esperando ansiosamente para voltar a negociação. É uma possibilidade ainda muito distante, mas é uma possibilidade”,  disse Montenegro ao portal “ge”.

