Após desembarque, Palmeiras libera jogadores das atividades deste domingo no CT

Atletas do Alviverde retornam ao Brasil depois do revés para o Flamengo, em Lima, capital do Peru, na final da Libertadores-2025
Após perder a final da Libertadores em Lima, capital do Peru, os jogadores do Palmeiras desembarcaram, na manhã deste domingo (30), e chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h15.

Dessa forma, a chegada dos veículos dos atletas ocorreu sem a presença de torcedores na porta do Centro de Treinamento, entretanto com vários seguranças. Dentro das quatro linhas, a equipe paulista não teve uma boa atuação e viu o adversário ficar com a taça depois do gol de Danilo.

O clube, então, optou por liberar os atletas das atividades. A maioria deles se locomoveram até seus respectivos automóveis para deixarem o local. Contudo, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez saíram do CT a pé.

Os comandados do técnico Abel Ferreira voltam a campo, nesta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), em partida atrasada da 34ª rodada. O último jogo da temporada será diante do Ceará, no Castelão, domingo.

Por fim, no momento, a diferença para o líder Flamengo é de cinco pontos. O adversário, portanto, necessita de apenas uma vitória, contra o Ceará, para também garantir o título do Campeonato Brasileiro.

