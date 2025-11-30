Após desembarque, Palmeiras libera jogadores das atividades deste domingo no CT

Após desembarque, Palmeiras libera jogadores das atividades deste domingo no CTAtletas do Alviverde retornam ao Brasil depois do revés para o Flamengo, em Lima, capital do Peru, na final da Libertadores-2025
Após perder a final da Libertadores em Lima, capital do Peru, os jogadores do Palmeiras desembarcaram, na manhã deste domingo (30), e chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h15.
Dessa forma, a chegada dos veículos dos atletas ocorreu sem a presença de torcedores na porta do Centro de Treinamento, entretanto com vários seguranças. Dentro das quatro linhas, a equipe paulista não teve uma boa atuação e viu o adversário ficar com a taça depois do gol de Danilo.
O clube, então, optou por liberar os atletas das atividades. A maioria deles se locomoveram até seus respectivos automóveis para deixarem o local. Contudo, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez saíram do CT a pé.
Os comandados do técnico Abel Ferreira voltam a campo, nesta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), em partida atrasada da 34ª rodada. O último jogo da temporada será diante do Ceará, no Castelão, domingo.
Por fim, no momento, a diferença para o líder Flamengo é de cinco pontos. O adversário, portanto, necessita de apenas uma vitória, contra o Ceará, para também garantir o título do Campeonato Brasileiro.
