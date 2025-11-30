Após desembarque, Palmeiras libera jogadores das atividades deste domingo no CT

O clube, então, optou por liberar os atletas das atividades. A maioria deles se locomoveram até seus respectivos automóveis para deixarem o local. Contudo, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez saíram do CT a pé.

Os comandados do técnico Abel Ferreira voltam a campo, nesta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), em partida atrasada da 34ª rodada. O último jogo da temporada será diante do Ceará, no Castelão, domingo.

Por fim, no momento, a diferença para o líder Flamengo é de cinco pontos. O adversário, portanto, necessita de apenas uma vitória, contra o Ceará, para também garantir o título do Campeonato Brasileiro.