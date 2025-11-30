Alívio no Santos: exames descartam lesão em Tiquinho, que será observado no treino de segunda

Alívio no Santos: exames descartam lesão em Tiquinho, que será observado no treino de segundaAtacante não tem lesão detectada, tranquilizando a comissão técnica nesta reta final de Campeonato Brasileiro
O Santos respirou aliviado neste domingo (30) ao receber boas notícias sobre Tiquinho Soares, que deixou o confronto contra o Sport por conta de dores no joelho esquerdo. Isso porque o atacante passou por uma bateria de exames e não apresentou qualquer lesão. Assim, afasta o temor da comissão técnica nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro.
Na reapresentação, do elenco, aliás, Tiquinho limitou-se às atividades internas junto dos titulares da vitória por 3 a 0, cumprindo o protocolo de recuperação pós-jogo. O planejamento, contudo, prevê nova avaliação em campo na segunda-feira (1/12). Assim, será possível ter um diagnóstico mais preciso sobre sua condição física e a real chance de estar disponível diante do Juventude.
A expectativa é otimista: caso não haja intercorrências, o camisa 9 deve retomar os treinos com bola sem restrições. O momento é especial para o atacante, que voltou a atuar após cinco partidas de ausência e, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, foi escalado como titular pela primeira vez.
O próximo compromisso do Santos será contra o Juventude, pela 37ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para quarta-feira (3), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e pode ser determinante para as pretensões da equipe nesta reta final de campeonato.
