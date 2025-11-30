Alívio no Santos: exames descartam lesão em Tiquinho, que será observado no treino de segunda

O Santos respirou aliviado neste domingo (30) ao receber boas notícias sobre Tiquinho Soares, que deixou o confronto contra o Sport por conta de dores no joelho esquerdo. Isso porque o atacante passou por uma bateria de exames e não apresentou qualquer lesão. Assim, afasta o temor da comissão técnica nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

Na reapresentação, do elenco, aliás, Tiquinho limitou-se às atividades internas junto dos titulares da vitória por 3 a 0, cumprindo o protocolo de recuperação pós-jogo. O planejamento, contudo, prevê nova avaliação em campo na segunda-feira (1/12). Assim, será possível ter um diagnóstico mais preciso sobre sua condição física e a real chance de estar disponível diante do Juventude.