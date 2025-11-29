West Ham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Reds chegam de goleada sofrida na Champions League e vão em busca da reabilitação dentro da Premier League

Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o Liverpool ocupa apenas a 12ª colocação, com 18 pontos. Os Hammers são a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 17ª posição.

Em um momento muito delicado na temporada, o Liverpool tenta a reabilitação na Premier League fora de casa. Na manhã deste domingo (30), os Reds vão até Londres para encarar o West Ham, às 11h05, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o West Ham

Apesar da posição delicada na tabela, os Hammers vivem o seu melhor momento dentro da Premier League. O West Ham não perdeu nos últimos três jogos, com duas vitórias e um empate, deixando a zona de rebaixamento. Para a partida, Nuno Espírito Santo conta com o retorno de Lucas Paquetá, que estava suspenso na última rodada. Por outro lado, o goleiro Fabianski deve ficar de fora do duelo.

Como chega o Liverpool

Além da situação delicada na Premier League, os Reds chegam de uma derrota delicada pela Champions League. No meio da semana, dentro de casa, o Liverpool foi goleado pelo PSV, por 4 a 1. Com isso, Arne Slot ficou ainda mais pressionado no cargo. O holandês ainda não sabe se poderá contar com Alisson no gol e Wirtz. Para piorar a situação, Ekitike deixou o gramado no último jogo com uma lesão nas costas e deve ser mais um desfalque.

WEST HAM X LIVERPOOL

Premier League – 13ª rodada

Data e horário: 30/11/2025 (domingo), às 11h05 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, Londres (ING)

WEST HAM: Areola; Todibo, Igor e Kilman; Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Paquetá e Diouf; Bowen e Wils. Técnico: Nuno Espírito Santo.

LIVERPOOL: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Jones e Mac Allister; Salah, Isak e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Darren England

Assistentes: Scott Ledger e Akil Howson

VAR: Paul Tierney