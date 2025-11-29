Vitória x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (29), a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro continua com um duelo decisivo no Barradão. O Vitória recebe o Mirassol às 16h (de Brasília). A partida coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na reta final: a luta contra o rebaixamento e o sonho da Libertadores. O Vitória, com 39 pontos, vive o drama da briga contra a degola. O time depende de si, mas precisa vencer para não correr riscos de entrar no Z4. Já o visitante faz campanha histórica, ocupando o quarto lugar, com 63.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 14h30. Diego Mazur narra. Ao seu lado, Kelwin Lucas nos comentários e Raphael Lima na reportagem.