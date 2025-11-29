Vídeo! Nova música embala torcida do Flamengo em Lima às vésperas da Libertadores

O Rubro-Negro encara o Palmeiras às 18h (de Brasília) deste sábado, em Lima, em busca do primeiro tetracampeonato da América em solo nacional / Crédito: Jogada 10

As ruas de Lima não serviram só de ponto de encontro ou como segunda casa para rubro-negros, mas especialmente como berço de criatividade para um possível novo canto popular. No clima da expectativa para decisão contra o Palmeiras, neste sábado (29), torcedores do Flamengo criaram uma música para embalar o time em mais uma passagem pela capital peruana. Inspirada na trajetória do time nesta edição do torneio, a canção tem ganhado força entre rubro-negros e, inclusive, já passou a ser entoada em coro por Miraflores. O grupo compositor relembrou, na música, momentos como a classificação diante do Racing, na Argentina — resultado que garantiu o Rubro-Negro em mais uma decisão continental.

Entre versos sobre apoio incondicional e a necessidade de entrega dos jogadores, o canto surgiu espontaneamente entre torcedores e se espalhou rapidamente. Veja letra “Tua torcida sempre vai te apoiar, não importa o estádio que jogue

Fomos pra Argentina outra vez copar e buscamos a vaga pra Lima

E os jogadores têm que entender, dar a vida por essa camisa

Tem que correr por nós, cataremos por vocês

Só assim ganharemos a Copa

Ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô (Mengo!)

Ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô (Mengo!)" pic.twitter.com/tWNpBFkHyJ — Músicas do Flamengo (@MusicasFlamengo) November 29, 2025

Maior campeão da América no Brasil O confronto que colocará os protagonistas do futebol nacional frente a frente determinará, também, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, bem como Santos, Grêmio e São Paulo, obtêm três troféus do torneio em suas galerias, mas hoje cariocas ou paulistas passarão a liderar a lista de forma isolada. A bola vai rolar a partir das 18h (de Brasília) para as equipes brasileiras no Monumental de Lima, no Peru. Vale destacar que a Nação rubro-negra esgotou toda sua carga de ingressos antecipadamente.