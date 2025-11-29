Vídeo! Nova música embala torcida do Flamengo em Lima às vésperas da Libertadores

Vídeo! Nova música embala torcida do Flamengo em Lima às vésperas da LibertadoresO Rubro-Negro encara o Palmeiras às 18h (de Brasília) deste sábado, em Lima, em busca do primeiro tetracampeonato da América em solo nacional
As ruas de Lima não serviram só de ponto de encontro ou como segunda casa para rubro-negros, mas especialmente como berço de criatividade para um possível novo canto popular. No clima da expectativa para decisão contra o Palmeiras, neste sábado (29), torcedores do Flamengo criaram uma música para embalar o time em mais uma passagem pela capital peruana.
Inspirada na trajetória do time nesta edição do torneio, a canção tem ganhado força entre rubro-negros e, inclusive, já passou a ser entoada em coro por Miraflores. O grupo compositor relembrou, na música, momentos como a classificação diante do Racing, na Argentina — resultado que garantiu o Rubro-Negro em mais uma decisão continental.
Entre versos sobre apoio incondicional e a necessidade de entrega dos jogadores, o canto surgiu espontaneamente entre torcedores e se espalhou rapidamente.
Veja letra
“Tua torcida sempre vai te apoiar, não importa o estádio que jogue
Fomos pra Argentina outra vez copar e buscamos a vaga pra Lima
E os jogadores têm que entender, dar a vida por essa camisa
Tem que correr por nós, cataremos por vocês
Só assim ganharemos a Copa
Ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô (Mengo!)
Ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô, dá-lhe ô (Mengo!)”
A rapaziada já até lançou um temaço em Lima
Maior campeão da América no Brasil
O confronto que colocará os protagonistas do futebol nacional frente a frente determinará, também, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, bem como Santos, Grêmio e São Paulo, obtêm três troféus do torneio em suas galerias, mas hoje cariocas ou paulistas passarão a liderar a lista de forma isolada.
A bola vai rolar a partir das 18h (de Brasília) para as equipes brasileiras no Monumental de Lima, no Peru. Vale destacar que a Nação rubro-negra esgotou toda sua carga de ingressos antecipadamente.
Caminho do Flamengo à decisão
O Rubro-Negro não fez uma trajetória linear até a final, aliás, bem pelo contrário. Embora o time domine o Brasileirão e esteja muito próximo do título nacional, não repetiu o mesmo ritmo na Libertadores. A fase de grupos, por exemplo, terminou com o clube classificado em segundo lugar, atrás da LDU — decidindo todos confrontos eliminatórios fora de casa.
Mesmo assim, superou o Inter nas oitavas de forma convincente na fase seguinte. Depois, encontrou mais dificuldades pelo caminho: eliminou o Estudiantes nos pênaltis e passou pelo Racing com um placar agregado de 1 a 0 na semifinal.
