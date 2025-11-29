Vídeo: CR7 desafia goleiro robô criado por ex-engenheiro da Nasa

Craque português precisou caprichar para superar a tecnologia sob os olhares dos colegas de seleção

O ex-engenheiro da Nasa e fenômeno do YouTube, Mark Rober — seguido por mais de 70 milhões de pessoas — apresentou seu mais recente projeto: um goleiro robótico desenvolvido para reagir com extrema precisão.

E, para demonstrar o potencial da máquina, ele convocou ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O atacante aceitou o desafio e iniciou a série de chutes sob o olhar atento de colegas da seleção de Portugal.