Vídeo: CR7 desafia goleiro robô criado por ex-engenheiro da Nasa

Vídeo: CR7 desafia goleiro robô criado por ex-engenheiro da NasaCraque português precisou caprichar para superar a tecnologia sob os olhares dos colegas de seleção
O ex-engenheiro da Nasa e fenômeno do YouTube, Mark Rober — seguido por mais de 70 milhões de pessoas — apresentou seu mais recente projeto: um goleiro robótico desenvolvido para reagir com extrema precisão.
E, para demonstrar o potencial da máquina, ele convocou ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O atacante aceitou o desafio e iniciou a série de chutes sob o olhar atento de colegas da seleção de Portugal.
Ronaldo começou com finalizações suaves, tentando entender os movimentos do robô. Em seguida, passou a aumentar gradualmente a velocidade, a força e a colocação dos chutes.
Depois de várias tentativas e de ajustar a mira, Cristiano enfim venceu a tecnologia de Rober: acertou um chute preciso no canto esquerdo e colocou a bola no fundo da rede, superando o “melhor goleiro robô do mundo”.
Veja o vídeo:
