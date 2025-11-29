Veja quem é quem na arte da Conmebol para a final da Libertadores

Entidade divulgou uma ilustração juntando torcedores famosos dos finalistas da competição. Veja se conhece todos

Além disso, a Conmebol ‘esquentou’ o clima da disputa ao puxar a memória de Ozzy Osbourne, um dos ícones do Heavy Metal, para contrabalançar o grupo flamenguista. Afinal, os palmeirenses contam com o metaleiro Max Cavalera.

A Conmebol divulgou uma divertida arte que ilustra torcedores famosos do Palmeiras e do Flamengo. Assim, a entidade que representa o futebol na América do Sul, reuniu nomes que são historicamente associados à torcida, inclusive pessoas que já morreram. Mas também fez uma brincadeira ao incluir personagens de desenhos animados. Desse modo, Cebolinha, da Turma da Mônica criada por Maurício de Sousa, aparece na torcida do Verdão, enquanto Popeye reforça o coro dos rubro-negros.

Para dar chance de brincadeira entre os torcedores, além de postar a ilustração das celebridades, a Conmebol também soltou uma arte misteriosa. Assim, indicou apenas os contornos com números, para que as pessoas tentem reconhecer cada figura da ilustração.

Faça, então, o teste. Você conhece todos os retratados ?

Veja no fim dessa reportagem a revelação de cada nome.

O jogo deste sábado (29/11) no estádio Monumental de Lima, na capital do Peru, terá um fato histórico para o Brasil independentemente de quem seja o vencedor. Afinal, a disputa envolve dois tricampeões. Portanto, uma coisa é certa: o Brasil terá o primeiro tetracampeão de Libertadores de sua história.

Agora, veja a resposta de quem é quem na ilustração: