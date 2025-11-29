Veja quem é quem na arte da Conmebol para a final da Libertadores

Veja quem é quem na arte da Conmebol para a final da LibertadoresEntidade divulgou uma ilustração juntando torcedores famosos dos finalistas da competição. Veja se conhece todos
A Conmebol divulgou uma divertida arte que ilustra torcedores famosos do Palmeiras e do Flamengo. Assim, a entidade que representa o futebol na América do Sul, reuniu nomes que são historicamente associados à torcida, inclusive pessoas que já morreram. Mas também fez uma brincadeira ao incluir personagens de desenhos animados. Desse modo, Cebolinha, da Turma da Mônica criada por Maurício de Sousa, aparece na torcida do Verdão, enquanto Popeye reforça o coro dos rubro-negros.
Além disso, a Conmebol ‘esquentou’ o clima da disputa ao puxar a memória de Ozzy Osbourne, um dos ícones do Heavy Metal, para contrabalançar o grupo flamenguista. Afinal, os palmeirenses contam com o metaleiro Max Cavalera.
Para dar chance de brincadeira entre os torcedores, além de postar a ilustração das celebridades, a Conmebol também soltou uma arte misteriosa. Assim, indicou apenas os contornos com números, para que as pessoas tentem reconhecer cada figura da ilustração.
Faça, então, o teste. Você conhece todos os retratados ?
Veja no fim dessa reportagem a revelação de cada nome.
O jogo deste sábado (29/11) no estádio Monumental de Lima, na capital do Peru, terá um fato histórico para o Brasil independentemente de quem seja o vencedor. Afinal, a disputa envolve dois tricampeões. Portanto, uma coisa é certa: o Brasil terá o primeiro tetracampeão de Libertadores de sua história.
Agora, veja a resposta de quem é quem na ilustração:
Palmeiras:
1- Max Cavalera
2- Thiago Ventura
3- Simoninha
4- Alex Atala
9- Lando Norris
10 – Adriane Galisteu
13- Sandro Dias, o Mineirinho
14 – Belo
15 – Fred dos Desimpedidos
16 – Cebolinha
20 – Joelmir Beting
21 – Miguel Nicolelis
22 – Ana Maria Braga
Flamengo
5- Igor do Flow
6- Popeye
7 – Ziraldo
8 – José Aldo
11 – Jorge Ben Jor
12 – Ludmilla
17 – Antonio Tabet
18 – Galvão Bueno
19 – Neguinho da Beija-Flor
23- Marina Ruy Barbosa
24 – Mussum
25 – Ozzy Osbourne
