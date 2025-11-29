Trio símbolo da era Abel pode fazer história em nova final de Libertadores pelo Palmeiras

Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga têm chance de conquistar o terceiro título continental com o clube e assumir marcas inéditas em Lima

Os três atletas, protagonistas nas campanhas campeãs de 2020 e 2021, podem se tornar os primeiros jogadores do clube a chegar ao tricampeonato da competição.

O Palmeiras entra em campo neste sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, para disputar sua sétima final de Copa Libertadores. E três nomes que se tornaram pilares da era mais vencedora da história alviverde podem escrever mais um capítulo histórico: Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

Além da chance de erguer o terceiro troféu, o trio remanescente também pode alcançar outra marca inédita. Afinal, eles vão disputar três finais de Libertadores pelo Palmeiras. Caso entrem em campo, superarão nomes históricos como Valdir de Moraes, Marcos, Roque Júnior, Júnior, César Sampaio, Rogério, Galeano, Alex e Euller.

Gustavo Gómez e Raphael Veiga devem estar entre os titulares de Abel Ferreira no duelo contra o Flamengo. Ambos foram preservados no duelo diante do Grêmio, na última terça-feira. Weverton, por outro lado, se recupera de uma fissura na mão direita e pode virar opção no banco.

Além disso, a final deste sábado também pode redefinir o ranking de maiores campeões da história palmeirense. Se o Verdão conquistar a taça, Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga alcançarão 13 títulos e se isolarão na liderança absoluta de conquistas pelo clube. Hoje, esse grupo está empatado com Junqueira, Ademir da Guia e Dudu, todos com 12 troféus.

Palmeiras em busca do tetra

Aliás, o duelo em Lima coloca frente a frente dois tricampeões continentais. Assim, a vitória garantirá ao vencedor uma posição isolada entre os maiores campeões da América do Sul. O Palmeiras tenta repetir o roteiro de 2021, quando superou o Flamengo por 2 a 1 no Estádio Centenário, em Montevidéu, com gols de Raphael Veiga e Deyverson.