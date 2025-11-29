Rossi dedica o tetra do Flamengo à Nação: “Dias e dias de viagens para nos apoiar”

Goleiro argentino é uma das grandes figuras da campanha do Mais Querido / Crédito: Jogada 10

Uma das figuras do Flamengo no tetracampeonato da Copa Libertadores, o goleiro Rossi soube, sem pestanejar, a quem dedicar o novo título do Mais Querido. Neste sábado (29), com a torcida chegando em peso ao Monumental de Lima (PER), o Rubro-Negro derrotou o Palmeiras por 1 a 0, na grande decisão. “Foram horas e horas na estrada para chegarem aqui. Dias e dias de viagem para nos apoiar. Este título é para eles, os nossos torcedores”, afirmou Rossi.