Rossi dedica o tetra do Flamengo à Nação: “Dias e dias de viagens para nos apoiar”

Goleiro argentino é uma das grandes figuras da campanha do Mais Querido
Uma das figuras do Flamengo no tetracampeonato da Copa Libertadores, o goleiro Rossi soube, sem pestanejar, a quem dedicar o novo título do Mais Querido. Neste sábado (29), com a torcida chegando em peso ao Monumental de Lima (PER), o Rubro-Negro derrotou o Palmeiras por 1 a 0, na grande decisão.

“Foram horas e horas na estrada para chegarem aqui. Dias e dias de viagem para nos apoiar. Este título é para eles, os nossos torcedores”, afirmou Rossi.

Em seguida, o mastodôntico goleiro argentino se enrolou nas palavras. Afinal, ele não conseguiu dimensionar o fato de ter ajudado o Flamengo a ser o maior brasileiro na Copa Libertadores, com quatro títulos.

“Não tem explicação. Gratificante. Lutamos muito para alcançar este feito. Somos o justo merecedor e uma grande equipe”, celebrou o goleiro.

O Flamengo, agora, vai em busca do nono título brasileiro. Na quarta (3), o time do técnico Filipe Luís recebe o Ceará no Maracanã. Se vencer, coloca mais uma taça em seu museu.

