Roma x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo direto pela liderança, o Derby del Sole tem um dos seus principais capítulos na história na capital italiana

A Giallorossi chega na liderança da tabela, com 27 pontos. Já os atuais campeões aparecem dois pontos atrás, na terceira colocação, empatado com o Milan. Quem vencer, fecha a rodada na ponta da classificação. Um empate pode embolar ainda mais a briga pela ponta, com a chegada da dupla de Milão.

Em duelo de líderes do Campeonato Italiano, Roma e Napoli se enfrentam no Estádio Olímpico da capital italiana. A partida acontece na tarde deste domingo (30), às 16h45, horário de Brasília, válido pela 13ª rodada da Série A.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela ESPN4, na TV fechada, pelo streaming no Disney+.

Como chega a Roma

Com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, a Roma vive seu grande momento na competição nacional nos últimos anos. Além da boa performance na Série A, a Giallorossi também chegada embalada de um bom resultado na Liga Europa, onde venceu o Midtjylland por 2 a 1, no meio da semana.

Como chega o Napoli

Tentando voltar à liderança da Série A, os atuais campeões tentam voltar a ter uma sequência de vitórias. Os Gli Azzurri se recuperaram na última rodada, ao bater a Atalanta por 3 a 1. Na Champions, mais um resultado positivo, com um triunfo por 3 a 0 para cima do Qarabag.

ROMA x NAPOLI

Campeonato Italiano – 13ª rodada

Data e horário: 30/11/2025 (domingo), às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma (ITA)

ROMA: Mile Svilar; Mario Hermoso, Evan Ndicka e Gianluca Mancini; Wesley, Neil El Aynaoui, Bryan Cristante e Zeki Çelik; Paulo Dybala e Matías Soulé; Tommaso Baldazani. Técnico: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI: Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno; Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Matías Oliveira; David Neres, Rasmus Højlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.

Árbitro: Davide Massa

Assistentes: Filippo Meli e Stefano Alassio

VAR: Gianluca Aureliano