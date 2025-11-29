Roberto Assaf: Danilo 1 x 0 Palmeiras. Flamengo é É tetra

O jogo começou como previsto. Havia equilíbrio. Aos poucos, no entanto, o Flamengo foi mantendo a posse da bola, de forma cadenciada. Chegou a criar uma chance, com Bruno Henrique, aos 14. Mas o atacante chutou fora. O Palmeiras, mais recuado, aguardava um erro rubro-negro. Até ameaçou, aos 20, em escapada que terminou com a cabeçada de Vitor Roque, por cima da meta. De alguma forma, é uma partida truncada, sem favoritismo, indicando que um equívoco pode ser fatal. Com meia hora, o Flamengo, que parecia ligeiramente mais confortável, sente dificuldade para jogar.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 . E Andreas Pereira perdeu de novo. Só que para o bem do povão, desta vez estava do outro lado. Mengo campeão da Libertadores. Com Filipe Luis e tudo, mistura de superioridade e milagre, dado que o clube fez uma Libertadores aos trancos e barrancos. Sofreu diante de adversários lamentáveis, incluindo uma quase eliminação para o Deportivo Tachira, dentro do Maracanã, graças a uma intervenção fantástica de Rossi, nos acréscimos. Vamos agora à batalha do Brasileiro, que está longe de ter sido decidida. Para quem acredita que foi “bem feito” para o autor da crônica, basta afirmar que a cobrança é proposital, pois o Flamengo não tem que competir e sim ganhar. Sempre.

Pulgar atingiu Bruno Fuchs com violência, sem qualquer necessidade, e escapou de ser expulso, o que mostrou o incômodo. O time paulista, na prática, começou a impor jogo. E o carioca não tem idéia de como sair da arapuca. Este é o momento de o técnico interferir. Mas, na realidade, o Rubro-Negro está acuado, trocando de posição com o adversário, apostando em contra-ataques, sem sucesso. O fim do primeiro tempo, cá entre nós, ali, é uma dádiva para o Flamengo.

Na volta do Intervalo

O problema é que o intervalo não tem muita valia para a equipe que não tem treinador. Pior: qual a solução que pode vir do banco? Nenhuma. Tanto que o time da Gávea voltou para a etapa derradeira sem substituição. Sequer trocou Pulgar, já ameaçado por cartão vermelho. A propósito, impossível saber o que ocorreu nos vestiários. Só o retorno da partida mostrará. O Flamengo retornou tentando modificar a postura. Mas é fato que a estocada do Palmeiras é sempre uma ameaça, o que também mantém a preocupação. Outra angústia: quando surge uma rara chance – e nos pés de Arrascaeta – é desperdiçada. Gustavo Gomez travou a conclusão.

Flamengo tetracampeão

Curiosamente, a oportunidade, mesmo perdida, fez o Rubro-Negro melhorar subitamente, o que provocou um novo equilíbrio, pois a qualidade equivalente faz os times manterem a proximidade. Aos 20, o pavor: o Palmeiras vai lançar Sosa para apressar os contra-ataques. Mas o Flamengo está iluminado: Danilo, de cabeça, marcou 1 a 0 no escanteio cobrado por Arrascaeta, o que já indica, pelo menos, o empate. Danilo, por pouco não sai de herói a vilão, ao entregar bola na entrada da área. Aos 23, Éverton Cebolinha substitui Samuel Lino. Abel Ferreira passou a lançar atacantes. E o Rubro-Negro caiu na defesa, o que vai chamar o adversário, transformando o confronto em uma agonia.

Aos 34, Filipe Luis, mais uma vez incompetente, saca Arrascaeta, que mal jogava, mas que é decisivo. Aos 83, o técnico trocou Bruno Henrique por Juninho. Juninho não é mau jogador, mas o BH está na mesma prateleira do Arrascaeta. O Flamengo só devolvia a bola para os paulistas, que saíram definitivamente para o desespero. Aos 43, Vitor Roque bateu e Danilo desviou. Até que o jogo acabou. Parece simples, mas foi um sofrimento sem fim… Mas acabou. Com Filipe Luis e tudo. O Flamengo é o único – único – tetracampeão brasileiro da Libertadores.