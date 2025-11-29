Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura do Rio monta operação especial para festa do Flamengo

Prefeitura do Rio monta operação especial para festa do Flamengo

Evento será realizado neste domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 9h30 (de Brasília)
A Prefeitura do Rio preparou um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo, neste domingo (30), pela conquista do tetracampeonato da Libertadores. Dessa forma, a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, ficarão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões da América.

O Flamengo vai desfilar em trio elétrico em um percurso de 850 metros. Portanto, outras vias no entorno serão fechadas para facilitar o acesso dos torcedores e do veículo com os jogadores. A chegada da delegação rubro-negra está prevista para às 9h30 (de Brasília). Assim, os rubro-negros vão seguir para a comemoração imediatamente após o desembarque no Aeroporto do Galeão.

A expectativa da organização do evento é de mais de 500 mil torcedores. Assim, haverá 21 pontos de revista de torcedores, com o uso de detectores de metais, instalados em vias de acesso. Aliás, o ponto de partida do trio elétrico será na Rua Primeiro de Março, na altura da Rua Buenos Aires. De lá, o caminhão com os jogadores seguirá pela Rua Primeiro de Março até a Rua Araújo Porto Alegre.

Além dos fechamentos de vias, a organização do evento terá quatro postos médicos e cerca de 250 banheiros químicos à disposição do público, distribuídos por três pontos do percurso. Além disso, três torres de som serão instaladas no trecho entre a Avenida Nilo Peçanha e a Avenida Almirante Barroso, ponto onde o trio elétrico fará uma parada para a saudação da torcida, antes de concluir o desfile.

