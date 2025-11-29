Prefeitura do Rio monta operação especial para festa do Flamengo

Evento será realizado neste domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 9h30 (de Brasília)

O Flamengo vai desfilar em trio elétrico em um percurso de 850 metros. Portanto, outras vias no entorno serão fechadas para facilitar o acesso dos torcedores e do veículo com os jogadores. A chegada da delegação rubro-negra está prevista para às 9h30 (de Brasília). Assim, os rubro-negros vão seguir para a comemoração imediatamente após o desembarque no Aeroporto do Galeão.

A Prefeitura do Rio preparou um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo, neste domingo (30), pela conquista do tetracampeonato da Libertadores . Dessa forma, a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, ficarão interditadas para que os rubro-negros recebam os campeões da América.

A expectativa da organização do evento é de mais de 500 mil torcedores. Assim, haverá 21 pontos de revista de torcedores, com o uso de detectores de metais, instalados em vias de acesso. Aliás, o ponto de partida do trio elétrico será na Rua Primeiro de Março, na altura da Rua Buenos Aires. De lá, o caminhão com os jogadores seguirá pela Rua Primeiro de Março até a Rua Araújo Porto Alegre.

Além dos fechamentos de vias, a organização do evento terá quatro postos médicos e cerca de 250 banheiros químicos à disposição do público, distribuídos por três pontos do percurso. Além disso, três torres de som serão instaladas no trecho entre a Avenida Nilo Peçanha e a Avenida Almirante Barroso, ponto onde o trio elétrico fará uma parada para a saudação da torcida, antes de concluir o desfile.

