Ponte valoriza semana cheia no Botafogo e mira duelo importante contra o Corinthians

Provável titular no duelo contra a equipe paulista, o lateral-direito Ponte que recentemente alcançou a marca de 100 jogos como profissional. Ele, então, avaliou a preparação para o duelo e destacou que vem trabalhando muito com o grupo. O uruguaio acredita que a preparação para a partida tem sido muito boa.

Após garantir classificação para a Copa Libertadores , o Botafogo agora busca confirmar uma vaga direta na fase de grupos da principal competições de clubes do continente. E o próximo desafio do Glorioso será contra o Corinthians, no próximo domingo (30). Vindo de uma sequência de sete partidas de invencibilidade, o Alvinegro busca emplacar a sua terceira vitória seguida.

“Estamos tendo uma semana completa de trabalho e isso muito importante ainda mais nessa reta final de temporada, depois de tudo que passamos, uma carga grande de jogos. Então, esse período dá para recuperar bem e fazer uma preparação muito boa. Acredito que o nosso time chega muito bem preparado para esse jogo que é muito importante para a gente”, disse.

“Vamos para aumentar nossa pontuação”, avisa Ponte

No início da semana, após a vitória sobre o Grêmio por 3 a 2, na última rodada do Brasileirão, o elenco botafoguense recebeu dois dias de folga. Mesmo sem trabalho no clube, Ponte fez treino físico nas areias do Rio de Janeiro. O uruguaio visou o bom nível físico pensando na reta final de competição.

Presente em 35 jogos do Botafogo na temporada, Ponte projetou o duelo contra o Corinthians. Ele destacou a importância de somar pontos mesmo jogando fora de casa.

“Enfrentar o Corinthians fora de casa é sempre um duelo difícil. Mas, na temporada passada, nós fomos lá e conseguimos conquistar uma vitória que depois foi muito importante para a gente. Nós temos o objetivo de garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores e para isso precisamos somar o máximo de pontos nessa reta final. Vamos para buscar somar pontos e seguir aumentando a nossa pontuação para que possamos alcançar o nosso objetivo”, concluiu.