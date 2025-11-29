Passagem de Filipe Luís no Flamengo está mais perto do início ou do fim?

Caso conquiste Libertadores e Brasileiro, Filipinho terá as três principais conquistas com apenas 14 meses no cargo; J10 tenta arrancar resposta / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís tem apenas um ano e dois meses à frente do Flamengo, seu primeiro emprego como treinador profissional. No entanto, está a poucos jogos de conquistar Libertadores e Brasileirão, ampliando sua “sala de troféus pessoal”. Ele, que já ganhou Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil e Carioca (2025), pode basicamente “zerar o game”, como se diz na gíria do futebol. Dessa forma, tais números facilmente o credenciariam no mercado europeu, até porque o ex-jogador tem experiência por lá após anos no Deportivo La Coruña (ESP), Atlético de Madrid (ESP) e Chelsea (ING). Ao ser questionado pelo Jogada10 se sua passagem pelo Flamengo está mais perto do início ou do fim — arrancando risadas do próprio e de Léo Pereira, que o acompanhava na coletiva da última sexta (28/11) —, Filipinho revelou não estar tão focado no “pessoal”, e sim no clube.

LEIA MAIS: Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem “O “se” no futebol é muito difícil. Ainda estamos longe de conquistar, estamos perto, mas ao mesmo tempo longe, porque não conquistamos nada, temos que ir atrás desse novo objetivo. E eu sinceramente falo do meu coração: não estou pensando no pessoal nesse momento. Eu só estou pensando na equipe, no que é melhor para a equipe, em fazer de tudo o que eu tenho no meu controle, no meu alcance, para passar para os jogadores e eles conseguirem executar dentro do campo”, admitiu. Trabalho precisa ser de “sábado a sábado”, diz treinador do Flamengo Filipe, então, explicou que as conquistas não podem servir para deixar um treinador numa zona de conforto. Afinal, ele revelou aprender com Diego Simeone no Atlético de Madrid que o “direito” de sentar na cadeira se dá no trabalho diário. Simeone, aliás, está no Atleti há 14 anos.