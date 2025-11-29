Neymar comemora vitória do Santos e afirma estar bem fisicamente

Craque destacou a importância do saldos de gols na disputa contra o rebaixamento e disse que a lesão não vai pará-lo

Neymar foi a grande atração da partida. De volta aos gramados, o craque abriu o marcador e teve um grande desempenho na Vila Belmiro. O jogador celebrou o resultado em meio ao momento delicado no campeonato e destacou a importância do saldo de gols nesta disputa.

O Santos conseguiu uma vitória importante na briga contra o rebaixamento. Na noite desta sexta-feira (28), o Peixe bateu o Sport por 3 a 0 e saltou para a 15ª colocação, deixando a área de descenso e ficando fora dela até o final da rodada.

“A gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande na luta contra o rebaixamento. Mas agora a gente depende de nós. A gente sabe que o saldo de gols é importante, por isso eu estava cobrando a equipe para a gente continuar tentando fazer gols. A gente queria muito essa vitória, queria um saldo maior, porque isso no final vai ser importante. Parabéns para a equipe pelos três pontos e é continuar seguindo daqui para melhor”, afirmou em entrevista ao SporTV.

Com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o craque viveu uma semana cheia de reviravoltas. Apesar disso, Neymar disse que está se sentindo bem fisicamente e pontuou que, apesar da contusão, seguirá trabalhando para ajudar o Santos.

“Fisicamente eu estou me sentindo cada vez melhor. Essa lesão é triste, é chata, mas não é nada que vai me impedir de fazer alguma coisa. Por isso que eu sigo jogando, é pensar no Santos, pensar em deixar o Santos na Série A e depois a gente vê o que passa”, ressaltou.