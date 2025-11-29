Monaco vence e PSG tem liderança ameaçada no Francês

Clube de Paris sofre terceira derrota na temporada, enquanto Monaco volta a subir na tabela após encerrar sequência negativa

O Monaco venceu o PSG por 1 a 0 neste sábado (29), e o líder do Campeonato Francês tropeçou na 14ª rodada. Takumi Minamino balançou a rede na segunda etapa e garantiu a vitória dos donos da casa no Estádio Luís II. O Monaco ainda teve o zagueiro Thilo Kehrer expulso aos 35 minutos do segundo tempo após revisão do VAR, mas o clube de Paris não conseguiu evitar a terceira derrota na temporada.

Outro destaque da partida foi a entrada de Paul Pogba, campeão do Mundo com a França, na reta final da partida.

Com o resultado, o PSG segue na ponta da tabela com 30 pontos, mas está com a liderança ameaçada. Isto porque Olympique de Marselha e Lens, segundo e terceiro colocados respectivamente, estão com 28 e ainda entram em campo nesta 14ª rodada.

Por outro lado, o Monaco encerrou uma sequência de três derrotas no Campeonato Francês e subiu para a 6ª posição, com 23 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. No entanto, o clube também pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (28/11)

Metz 0x1 Rennes

Sábado (29/11)

Monaco 1×0 PSG

Paris FC x Auxerre – 15h

Olympique de Marselha x Toulouse – 17h05

Domingo (30/11)

Strasbourg x Brest – 11h

Lorient x Nice – 13h15

Angers x Lens – 13h15

Le Havre x Lille – 13h15

Lyon x Nantes – 16h45