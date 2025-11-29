Meu maior prazer! Site adulto promete plano vitalício a time do Flamengo em caso de título

Rubro-Negro duela pelo tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras na tarde deste sábado (29), às 18h, em Lima, no Peru / Crédito: Jogada 10

Às vésperas da grandíssima final da Libertadores, o ambiente extracampo do Flamengo ganhou um novo elemento tão inesperado quanto curioso. Isso porque depois de Léo Dias se comprometer com o sigilo de possíveis polêmicas envolvendo a comemoração rubro-negra, chegou a vez do site de acompanhantes Fatal Model embarcar na mesma onda e colocar uma oferta na mesa. A plataforma, reconhecida no meio esportivo, anunciou que concederá um plano vitalício aos jogadores do Flamengo caso o time conquiste o tetracampeonato da Libertadores neste sábado (29). Direcionada exclusivamente aos atletas que entrarem em campo na decisão, o benefício é acompanhado de regras claras para ativação.

Para garantir o benefício, os jogadores interessados precisarão enviar uma mensagem ao perfil oficial da Fatal Model no X (@fatalmodel). Os atletas terão um curto prazo para solicitar o atendimento — até às 23h59 de segunda-feira (1º) —, que ocorrerá em completo sigilo, conforme garantido pela empresa. Inspiração para “promessa” O gesto da plataforma surgiu embalado pela atitude do jornalista Léo Dias, que declarou publicamente seu compromisso com o título carioca. O comunicador garantiu que não irá divulgar possíveis casos de infidelidade do elenco durante a passagem por Lima, desde que o Rubro-Negro saia do Peru com a taça. A posição dele repercutiu rapidamente nas redes e serviu como gatilho para que a Fatal Model anunciasse sua própria promessa. O comunicador chegou a compartilhar a ação da empresa e ratificou que não publicará nenhum tipo de polêmica extracampo relacionada ao elenco rubro-negro durante o período festivo — ao menos no que depender de sua equipe. O que começou como uma brincadeira, virou coisa séria!