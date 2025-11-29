Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Pereira descarta provocação contra o Palmeiras: “Nada de revanche”

Léo Pereira descarta provocação contra o Palmeiras: “Nada de revanche”

Zagueiro é extremamente elegante ao falar sobre a vitória do Flamengo sobre o rival paulista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Zagueiro titular do Flamengo, Léo Pereira foi extremamente cortês ao comentar uma expressão que viraliza nas redes sociais dos torcedores rubro-negros: “Ninguém morre nos devendo”. A frase é uma alusão à Libertadores de 2021, quando o Palmeiras, na decisão, derrotou o Mais Querido por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. Neste sábado (29), em Lima, o Mengo deu o troco e venceu o Verde por 1 a 0. O Fla tornou-se, assim, o clube brasileiro mais vencedor da competição internacional, com quatro títulos. O beque, entretanto, rechaça qualquer provocação aos vice-campeões.

“Nada de revanche e tom provocativo. O Palmeiras chegou à decisão com a melhor campanha e também merece os parabéns por chegar até aqui”, disse Léo Pereira, após o prélio contra os paulistas.

Elogios feitos ao Palmeiras, Léo Pereira contou, em seguida, que sempre confiou na força do Flamengo, mesmo nos momentos mais difíceis durante a campanha do tetracampeonato da Libertadores.

“Contei a pessoas próximas, sem arrogância, que seríamos campeões. Passamos por vários cenários. Derrotas, eliminatórias, pênaltis, jogos em que entramos pressionados. Ou seja, vivemos de tudo e nos tornamos um time cascudo. Felizmente, temos um elenco de muita qualidade e um técnico fora de série. Mostramos diariamente o nosso potencial”, entende o xerife.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar