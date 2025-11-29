Léo Pereira descarta provocação contra o Palmeiras: “Nada de revanche”

Zagueiro titular do Flamengo, Léo Pereira foi extremamente cortês ao comentar uma expressão que viraliza nas redes sociais dos torcedores rubro-negros: “Ninguém morre nos devendo”. A frase é uma alusão à Libertadores de 2021, quando o Palmeiras, na decisão, derrotou o Mais Querido por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. Neste sábado (29), em Lima, o Mengo deu o troco e venceu o Verde por 1 a 0. O Fla tornou-se, assim, o clube brasileiro mais vencedor da competição internacional, com quatro títulos. O beque, entretanto, rechaça qualquer provocação aos vice-campeões.

“Nada de revanche e tom provocativo. O Palmeiras chegou à decisão com a melhor campanha e também merece os parabéns por chegar até aqui”, disse Léo Pereira, após o prélio contra os paulistas.