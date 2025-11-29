Leila Pereira e a ansiedade para buscar mais um título com o Palmeiras

Leila Pereira, que estava com o estafe, lembrou que todos chegaram muito ansiosos, mas conscientes de que o trabalho foi feito e que todos estão muito preparados. Ela afirmou que, apesar de sua administração somar sete títulos, ganhar a Libertadores seria especial.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo estava prevista para começar às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima. Atrasou 15 minutos. Isso por causa do trânsito da capital peruana, muito confuso, o que fez o ônibus que levava a delegação do Verdão chegar depois da hora. Assim, a Conmebol adiou o início da partida.

“Todos os meus títulos são importantes. Mas, sem dúvida, o mais significativo seria ganhar este oitavo. É a competição mais importante da América. Chegar aqui é uma grande vitória. Será um grande jogo contra um grande clube e uma final com dois clubes muito bem administrados. Caso o Palmeiras vença, será uma grande conquista”, disse em entrevista exclusiva à ESPN.

Leila fala da polêmica com Abel Ferreira

Ela aproveitou para falar sobre a polêmica de sua afirmação sobre as declarações de Abel Ferreira. Afinal, ele colocou a provável perda do Brasileirão nas contas da arbitragem. Mas a dirigente afirma que, nos últimos cinco jogos, o time não mostrou o mesmo nível de antes. Assim, perdeu pontos importantes. Ela disse, ainda, que esta é uma opinião de todos os torcedores, mas que isso não significa que Abel não tenha total respeito pelo clube. Além disso, Leila afirmou que o Palmeiras virou a chave para a Libertadores.

“Uma coisa é o Brasileirão, outra é a Libertadores. Viramos a chave e estamos preparados. Tenho certeza de que os torcedores reconhecerão que merecemos este título”, disse Leila, que voltou a dar a entender que, se o Palmeiras quiser, poderá concorrer a um novo mandato.

A expectativa pela grande final fez a Conmebol divulgar uma arte com celebridades e personagens de desenhos animados. E uma outra com os contornos numerados. Uma brincadeira para divertir os torcedores, que podem reconhecer cada figura da ilustração.