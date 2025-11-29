Girona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Girona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Girona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal De Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Girona
O Girona faz uma campanha decepcionante para seus torcedores. O time catalão tem somente 11 pontos e duas vitórias em 13 rodadas do Campeonato Espanhol e está na luta contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Miguel Ángel Sánchez Muñoz é a primeira na zona da degola e precisa somar pontos para se distanciar da parte de baixo da tabela.
Para o duelo diante do Real Madrid, o desfalque confirmado fica por conta de Artero, lesionado. Já David López, Lemar e Blind aparecem como dúvidas.
Como chega o Real Madrid
Por outro lado, o Real Madrid chega com ânimos renovados após a vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, em Atenas, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, com direito a quatro gols marcados por Kylian Mbappé. O astro francês atravessa uma grande fase e já tem 22 gols marcados em 18 jogos na temporada.
Contudo, o momento no Campeonato Espanhol não é positivo. Isto porque o time vem de dois empates seguidos contra Rayo Vallecano e Elche, ambos fora de casa, e viu o Barcelona encostar na liderança. O Real Madrid abriu a 14ª rodada no topo da tabela com 32 pontos, somente um acima do Barcelona. Ou seja, para garantir a liderança ao fim da rodada sem depender de outros resultados, o clube merengue precisa vencer o compromisso fora de casa.
Por fim, para o duelo na Catalunha, a expectativa é que o técnico Xabi Alonso repita a escalação que venceu o Olympiacos na Grécia. A única alteração no time pode ocorrer na zaga, com a entrada de Fran García para formar dupla com Asencio.
GIRONA X REAL MADRID
14ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 30/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Municipal de Montilivi, na Catalunha.
GIRONA: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind (Rincón) e Álex Moreno; Witsel, Ounahi e Iván Martín; Tsygankov, Vanat e Bryan Gil. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Fran García e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Guler e Bellingham; Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Árbitro: Guadalupe Porras Ayuso.
