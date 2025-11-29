Fortaleza x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam, neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo atrasado do Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam, neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que acontece na Arena Castelão, na capital cearense, havia sido adiada pela participação do Galo na final da Copa Sul-Americana, na última semana. Em resumo, Fortaleza e Atlético estão na metada de baixo da tabela do Brasileiro. No entanto, brigam por situações diferentes. Enquanto o Galo sonha com um possíel G8 para voltar a disputar a Copa Libertadores, o Leão do Pici tenta um milagre na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza e Atlético terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Como chega o Fortaleza Em uma ótima campanha de recuperação, o Fortaleza vem de sete jogos sem perder, com três vitórias e quatro empates. Assim, agora está com 37 pontos, apenas dois a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Para a partida deste domingo, o técnico Palermo não conta com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que sofreu uma fratura na mão esquerda e precisou passar por cirurgia. O jogador, inclusive, não deve mais atuar em 2025. Como chega o Atlético Após o vice da Copa Sul-Americana e o frustrante empate com o Flamengo, na última terça-feira, o Atlético tenta se recuperar no Brasileiro e voltar a sonhar com um possível G8. Apesar de estar na 12ª colocação, o Galo tem apenas três pontos a menos que o São Paulo, atual oitavo colocado e que tem um jogo a mais.

Para o duelo na Arena Castelão, o técnico Jorge Sampaoli não conta com Rony, que foi expulso contra o Flamengo. Além disso, o zagueiro Victor Hugo, com uma entorse no tornozelo direito, é dúvida para o jogo. Assim, Ruan pode assumir a titularidade na zaga. E Igor Gomes volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. FORTALEZA x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 30/11/2025 (domingo), às 18h30 (horário de Brasília)

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo.

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan), Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)