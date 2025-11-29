Foden decide nos acréscimos e City vence o Leeds na Premier League

O Manchester City levou um susto, mas venceu o Leeds por 3 a 2 neste sábado (29), pela 13ª rodada da Premier League. No Etihad Stadium, os donos da casa construíram boa vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Phil Foden e Gvardiol. Na segunda etapa, Calvert-Lewin e Nmecha reagiram e deixaram tudo igual para os visitantes. Já nos acréscimos, Foden voltou a decidir e garantiu o triunfo da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola.

Dessa maneira, o City se recuperou da derrota fora de casa para o Newcastle na rodada passada e voltou a vencer na Premier League. Com o resultado, o time chegou a 25 pontos e assumiu a vice-liderança. Agora, a equipe aguarda o resultado do duelo entre Chelsea e Arsenal, terceiro e primeiro colocados respectivamente, que se enfrentam neste domingo (30), na partida de encerramento da 13ª rodada.

Por outro lado, o Leeds mostrou poder de reação e quase surpreendeu o City em pleno Etihad Stadium. No entanto, a equipe chegou a mais uma derrota na Premier League (quarta consecutiva) e segue em situação complicada na tabela. Isto porque o time abre a zona de rebaixamento com 11 pontos, na 18ª posição. A boa notícia foi a derrota do Burnley, 19º, também neste sábado.

O jogo

O Manchester City parecia que teria uma vitória tranquila e saiu na frente do placar já no primeiro minuto, com gol de Foden após cruzamento de Matheus Nunes. Com a vantagem, os donos da casa tiveram tranquilidade para assumir o controle do jogo e ampliaram com Gvardiol, aos 24 minutos, em cobrança de escanteio com falha do goleiro Lucas Perri.

O Leeds voltou do intervalo com duas alterações e tentou sair mais para o jogo. A estratégia funcionou e Calvert-Lewin descontou para os visitantes logo aos 13 minutos. Além disso, sete minutos depois, o atacante foi derrubado na área, tendo sido marcado pênalti para o Leeds. Nmecha desperdiçou a cobrança, mas fez o gol de empate no rebote. O City não se entregou e criou chances de perigo com Doku e Haaland. Porém, a vitória só veio nos acréscimos. Phil Foden driblou a marcação adversária e finalizou no canto para garantir o triunfo.