Flamengo é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores!

Gol de Danilo define o placar de 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima; a festa não tem hora para acabar

O Flamengo é o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores. A conquista ocorreu neste sábado, 29/11, na final da Libertadores contra o Palmeiras, no Monumental, em Lima. Exatamente o mesmo estádio em que, em 2019, o time ganhou o bi ao vencer o River Plate. Desta vez, a vitória foi por 1 a 0, gol de Danilo, aposta de Filipe Luís, já que Léo Ortiz ainda não estava 100%. E Danilo saiu como herói em dose dupla: no finzinho evitou o que seria o gol de empate de Vitor Roque.

Assim, o Flamengo vai à forra da derrota na final da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras o derrotou em Montevidéu. De quebra, se classifica para o Intercontinental e para o próximo Mundial de Clubes. Danilo, além disso, consegue dois feitos: é o único, além de Zico e Gabigol, a fazer gol para o Flamengo em finais de Libertadores; e é o primeiro jogador bicampeão da Champions (ambas pelo Real Madrid) e da Libertadores (ganhou com o Santos em 2011).

Flamengo começa em cima; Palmeiras se recupera

O Flamengo iniciou muito bem a partida, quase marcando no primeiro minuto em jogada de Bruno Henrique pela direita, que a zaga rechaçou. BH caiu bastante pela direita, confundindo o trio de zaga do Palmeiras, que errava passes fáceis. Dominante, o Mengão teve duas chances, uma com Samuel Lino e outra com Bruno Henrique. Já o Palmeiras, com dificuldade para chegar à área, conseguia algo a mais em lances de chuveirinho e numa cabeçada de Vitor Roque que passou por cima.

Com o tempo, o Palmeiras, ainda pouco eficaz no ataque, adiantou a marcação e equilibrou o meio de campo, enquanto o Flamengo começou a ter dificuldade em manter o controle no setor. Aos 29, um lance polêmico: Bruno Fuchs fez falta em Arrascaeta. Com a bola parada, Pulgar foi na perna de Fuchs, abrindo um rombo no tornozelo do zagueiro palmeirense. Levou amarelo em lance de vermelho, gerando reclamação generalizada dos palmeirenses.