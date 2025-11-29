Flamengo é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores!Gol de Danilo define o placar de 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima; a festa não tem hora para acabar
O Flamengo é o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores. A conquista ocorreu neste sábado, 29/11, na final da Libertadores contra o Palmeiras, no Monumental, em Lima. Exatamente o mesmo estádio em que, em 2019, o time ganhou o bi ao vencer o River Plate. Desta vez, a vitória foi por 1 a 0, gol de Danilo, aposta de Filipe Luís, já que Léo Ortiz ainda não estava 100%. E Danilo saiu como herói em dose dupla: no finzinho evitou o que seria o gol de empate de Vitor Roque.
Assim, o Flamengo vai à forra da derrota na final da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras o derrotou em Montevidéu. De quebra, se classifica para o Intercontinental e para o próximo Mundial de Clubes. Danilo, além disso, consegue dois feitos: é o único, além de Zico e Gabigol, a fazer gol para o Flamengo em finais de Libertadores; e é o primeiro jogador bicampeão da Champions (ambas pelo Real Madrid) e da Libertadores (ganhou com o Santos em 2011).
Flamengo começa em cima; Palmeiras se recupera
O Flamengo iniciou muito bem a partida, quase marcando no primeiro minuto em jogada de Bruno Henrique pela direita, que a zaga rechaçou. BH caiu bastante pela direita, confundindo o trio de zaga do Palmeiras, que errava passes fáceis. Dominante, o Mengão teve duas chances, uma com Samuel Lino e outra com Bruno Henrique. Já o Palmeiras, com dificuldade para chegar à área, conseguia algo a mais em lances de chuveirinho e numa cabeçada de Vitor Roque que passou por cima.
Com o tempo, o Palmeiras, ainda pouco eficaz no ataque, adiantou a marcação e equilibrou o meio de campo, enquanto o Flamengo começou a ter dificuldade em manter o controle no setor. Aos 29, um lance polêmico: Bruno Fuchs fez falta em Arrascaeta. Com a bola parada, Pulgar foi na perna de Fuchs, abrindo um rombo no tornozelo do zagueiro palmeirense. Levou amarelo em lance de vermelho, gerando reclamação generalizada dos palmeirenses.
Nervoso, o Flamengo viu Jorginho levar amarelo por falta. Os volantes do Fla ficaram pendurados. O jogo, nos dez minutos finais, teve muita luta no meio de campo, mas sem inspiração ofensiva, exceto um lance de Arrascaeta encontrando BH, que acabou não conseguindo o arremate porque o goleiro Carlos Miguel atrapalhou. Enfim, um primeiro tempo com mais luta do que técnica.
Danilo marca: Mengo tetracampeão
O jogo começou quente e, logo de início, o Palmeiras chegou em cima, levando perigo numa blitz em que Vitor Roque e Flaco por pouco não conseguiram finalizar. Com isso, a torcida palmeirense acordou de vez. Por outro lado, um erro de Murilo aos cinco minutos quase originou o primeiro gol do Flamengo. Ele não dominou a bola e Bruno Henrique a roubou, tocando para Arrascaeta na área. Entretanto, só não foi gol por causa de Gustavo Gómez, que se jogou e conseguiu desviar a escanteio — ou seja, muita sorte do Verdão.
O jogo estava em aberto; no entanto, havia uma situação clara: o Flamengo tinha muitos escanteios a seu favor. Assim, aos 21 minutos, no sétimo escanteio (contra zero do Palmeiras), Arrascaeta cobrou e Danilo, livre, cabeceou: Flamengo 1 a 0. A partir daí, atrás do placar, o Palmeiras foi para o abafa. Inclusive, quase empatou numa jogada errada de Danilo, que perdeu a bola quase na área para Vitor Roque e Flaco López, que chutou — Pulgar salvou afastando.
Em seguida, veio ainda mais pressão. Aos 43, Vitor Roque, livre, chutou e Danilo salvou quando Rossi estava batido. Dessa forma, era questão de segurar o resultado. Ainda assim, quase saiu o segundo gol: uma falta cobrada por Cebolinha na trave. Enfim, saiu o primeiro brasileiro tetra da LIbertadores: é o Flamengo! 1981,2019,2022 e 2025.
PALMEIRAS 0x1 FLAMENGO
Final da Libertadores
Data: 29/11/2025
Local: Estádio Monumental, em Lima (PER)
Gols: Danilo, 21’/2ºT (1-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo (Sosa, 32’/2ºT); Khellven (Giay, 32’/2ºT), Andreas Pereira, Allan (Facundo Torres, 26’/2ºT), Raphael Veiga (Felipe Anderson, 26’/2ºT e, depois, Maurício, 41’/2ºT) e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo, 34’/2ºT); Carrascal e Bruno Henrique (Juninho, 39’/2ºT) e Samuel Lino (Everton Cebolinha, 22’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Darío Humberto Herrera (ARG)
Auxiliares: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG)
VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG)
Cartões Amarelos: Raphael Veiga. Piquerez, Murilo, Maurício (PAL); Arrascaeta, Pulgar, Jorginho (FLA)
