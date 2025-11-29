Flaco Lopez lamenta vice e diz que Palmeiras precisa “levantar a cabeça”Centroavante foi bem marcado e não conseguiu evitar a derrota para o Flamengo, neste sábado (29), em Lima, no Peru
O Palmeiras lutou, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato da Libertadores. Em um dia de pouca inspiração, o Alviverde perdeu para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru, e deixou escapar o tetracampeonato. Dessa forma, o centroavante Flaco Lopez lamentou a derrota para o arquirrival carioca.
“Foi uma partida difícil. Tentamos de tudo, mas infelizmente não conseguimos nosso objetivo. Temos que seguir trabalhando e levantar a cabeça. O Palmeiras tem sempre que estar brigando por todos os títulos. Hoje não conseguimos, mas vamos seguir tentando”, disse Flaco Lopez.
Em um jogo muito truncado, o Palmeiras passou por problemas durante os 90 minutos. Afinal, o Flamengo começou melhor e tendo mais volume. Contudo, o Alviverde não permitiu o Rubro-Negro criar chances claras. Porém, em um deslize na bola parada, a defesa vacilou e permitiu Danilo, sozinho, marcar aos 22 minutos.
Com a derrota, o Palmeiras perdeu a oportunidade de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Dessa forma, permanece com três, assim como Grêmio, Santos e São Paulo. Precisando juntar os cacos, o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão. E pode amargar mais um vice no ano.
