Flaco Lopez lamenta vice e diz que Palmeiras precisa “levantar a cabeça”

Centroavante foi bem marcado e não conseguiu evitar a derrota para o Flamengo, neste sábado (29), em Lima, no Peru / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras lutou, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato da Libertadores. Em um dia de pouca inspiração, o Alviverde perdeu para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru, e deixou escapar o tetracampeonato. Dessa forma, o centroavante Flaco Lopez lamentou a derrota para o arquirrival carioca. “Foi uma partida difícil. Tentamos de tudo, mas infelizmente não conseguimos nosso objetivo. Temos que seguir trabalhando e levantar a cabeça. O Palmeiras tem sempre que estar brigando por todos os títulos. Hoje não conseguimos, mas vamos seguir tentando”, disse Flaco Lopez.