Fla Fest da final da Libertadores tem ingresso por até R$ 200 e não enche o Maracanã

Com setores fechados, Maracanã teve clima tranquilo na transmissão da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

No entanto, diferente das outras duas finais recentes do Flamengo na Copa Libertadores, em 2019 e 2022, desta vez o Maracanã ficou longe da sua capacidade máxima. Foram cerca de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente para a Fla Fest.

Apesar de Flamengo e Palmeiras decidirem o título da Copa Libertadores em Lima , no Peru, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também teve clima de decisão. Afinal, o estádio recebeu, neste sábado (29), a Fla Fest, com a transmissão da partida do Rubro-Negro contra o Verdão. Além disso, o evento também contou com shows de música.

Nos arredores do estádio, antes da bola rolar, o clima era de tranquilidade, sem grandes aglomerações ou filas para entrar no estádio. No entanto, o Maracanã só ficou um pouco mais cheio pouco antes do jogo começar. O setor Leste Superior e parte do Setor Sul, inclusive, ficaram fechados.

Dentro do estádio, o Flamengo instalou dez telões no gramado, além dos quatro já fixos do Maracanã, para os torcedores acompanharem a partida. Antes do jogo, show dos DJs Papatinho, Shadow e Ramonzin, além do MC Maneirinho, animaram a torcida rubro-negra.

Cambistas nos arredores do Maracanã

Como sempre, os cambistas também se fizeram presentes nos arredores do Maracanã. Inclusive, comercializando ingressos por até R$ 200 reais. Na bilheteria oficial, apenas online, as entradas custavam de R$ 80 a R$ 600 (valor da inteira). Os sócios do Flamengo, no entanto, têm direito a descontos.

Quem também fez a festa foram os vendedores ambulantes de faixas de campeão do Flamengo. Um deles, inclusive, fez o seu marketing anunciando que, após um possível título rubro-negro as faixas ficaram mais caras: de R$ 20 para R$ 50.